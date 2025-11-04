Mazara: Vincenzo Sanzo è il nuovo segretario generale del Comune
Si è ufficialmente insediato questa mattina a Palazzo di Città il nuovo Segretario generale del Comune di Mazara del Vallo, avvocato Vincenzo Sanzo, nominato dal sindaco Salvatore Quinci con decorrenza dal 1° novembre.
Sanzo subentra al dottor Salvatore Pignatello, che lascia l’incarico dopo due anni e nove mesi per assumere in via esclusiva la guida della Segreteria generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, dove aveva già operato negli ultimi due mesi in regime di scavalco.
Originario di Palermo, 45 anni, l’avvocato Sanzo è laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione forense e iscritto all’Albo dei Segretari comunali dal 2013. Prima del nuovo incarico, ha prestato servizio nella segreteria convenzionata dei Comuni di Menfi e Montemaggiore Belsito. Dopo la firma dell’insediamento e un colloquio con il sindaco Quinci, il neo Segretario generale ha incontrato i dirigenti comunali per un primo saluto istituzionale.
