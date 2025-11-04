Parte dal Trapanese il servizio di richiesta passaporti alle poste 

04/11/2025 15:30:00

Da ieri anche in Sicilia è possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente negli uffici postali. Il nuovo servizio di Poste Italiane parte dal Trapanese, dove sono 18 gli sportelli abilitati alla lavorazione delle pratiche, grazie all’autorizzazione della Questura di Trapani.

Nei comuni sotto i 15 mila abitanti, i cittadini residenti o domiciliati potranno così presentare la domanda di rilascio o rinnovo del documento senza recarsi in questura. Tra gli uffici postali coinvolti ci sono anche quelli delle isole minori di Favignana e Pantelleria.

Con l’avvio in questi nuovi comuni, sale a 3.215 il numero totale di uffici postali italiani dove è possibile ottenere il passaporto: 2.800 sportelli Polis nei centri minori e 415 uffici nelle grandi città.

Il progetto, partito lo scorso anno in via sperimentale, ha già riscosso grande successo: oltre 120 mila richieste sono state gestite finora, di cui 86 mila negli uffici Polis e 33 mila nelle città di Roma, Milano, Napoli e Firenze.

L’estensione del servizio proseguirà nei prossimi mesi fino a coprire l’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre il divario tra le aree urbane e quelle più periferiche, offrendo un servizio comodo anche agli abitanti dei centri più isolati.

Richiedere il passaporto negli uffici postali è semplice: occorre presentare un documento d’identità valido, il codice fiscale e due foto tessera, oltre al pagamento di un bollettino da 42,50 euro e di una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo va consegnato anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto.

Negli uffici abilitati sarà l’operatore a raccogliere i dati biometrici (impronte digitali e foto) e a trasmettere la documentazione alla Polizia di Stato. Inoltre, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, il nuovo passaporto potrà essere consegnato direttamente a domicilio: un’opzione scelta dal 79% dei cittadini dei piccoli centri.

Gli uffici postali del Trapanese abilitati al servizio sono quelli di Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Gibellina, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita.



