Marsala, blitz antidroga a Sappusi: sei arresti per traffico di cocaina e crack
Un nuovo colpo al traffico di droga a Marsala. All’alba di oggi i Carabinieri della Compagnia di Marsala, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, ritenute appartenenti a un’associazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione, che ha coinvolto oltre 30 militari, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e delle unità cinofile di Palermo, ha portato anche a perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di droga, armi, denaro e documenti utili alle indagini.
Secondo gli inquirenti, gli arrestati facevano parte di un gruppo che gestiva lo spaccio nel quartiere popolare di Sappusi, a Marsala, già colpito in passato dall’inchiesta “Virgilio” della Procura di Marsala. L’indagine ha permesso di ricostruire la riorganizzazione del sodalizio, che — con nuovi affiliati — aveva ripreso il controllo della piazza di spaccio locale.
Gli investigatori hanno documentato le fasi di approvvigionamento e distribuzione di cocaina e crack, oltre a un sistema di recupero crediti basato su estorsioni. Alcuni pusher del gruppo, infatti, sarebbero stati costretti a cedere le carte del reddito di cittadinanza come garanzia dei debiti contratti con i vertici dell’organizzazione.
Nel corso delle indagini sono già stati arrestati in flagranza due soggetti, segnalati decine di assuntori alla Prefettura e sequestrati circa 500 grammi di cocaina e crack.
L’inchiesta, coordinata dalla DDA di Palermo, conferma il ruolo centrale di Marsala — e in particolare del quartiere Sappusi — nel traffico di stupefacenti nel Trapanese.
