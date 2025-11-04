Sezioni
Cronaca

» Sanità
04/11/2025 15:00:00

Asp di Trapani, nasce la Consulta della salute mentale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/asp-di-trapani-nasce-la-consulta-della-salute-mentale-450.jpg

Si è insediata la Consulta dei familiari e dei pazienti del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP Trapani, su invito del Direttore del DSM, Gaetano Vivona, in esecuzione di una delibera del Commissario straordinario dell’ 11 luglio 2025.
La Consulta nasce per garantire trasparenza, inclusione e protagonismo a chi vive direttamente i percorsi di cura psichiatrica: pazienti, familiari e associazioni. Tra i suoi compiti principali rientrano:
• Segnalare criticità e proporre miglioramenti nei servizi.
• Promuovere iniziative contro lo stigma.
• Favorire l’inclusione sociale e il protagonismo degli utenti.
• Costruire percorsi personalizzati e condivisi tra utenti, familiari e operatori.


La Consulta rappresenta uno spazio di ascolto e di co-progettazione, dove la voce di chi vive la sofferenza psichica diventa parte attiva delle soluzioni nel sistema salute mentale provinciale. Questa istituzione potenzia la partecipazione inclusiva e rafforza le pratiche di innovazione, umanizzazione e personalizzazione delle cure, offrendo una risposta concreta alle esigenze di utenti e familiari e promuovendo il benessere delle persone con disabilità, non autosufficienti o fragili.

 









