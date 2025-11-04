Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
04/11/2025 12:15:00

“Voglio vederti danzare”, il concerto omaggio a Battiato torna in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/voglio-vederti-danzare-il-concerto-omaggio-a-battiato-torna-in-sicilia-450.jpg

Dopo il successo delle tappe estive, torna in Sicilia “Voglio vederti danzare”, il grande concerto-omaggio dedicato a Franco Battiato, tra i più amati e influenti maestri della musica italiana. 

Tre gli appuntamenti in programma: 9 novembre al Politeama Garibaldi di Palermo, 10 novembre al Teatro Ariston di Trapani e 11 novembre al Teatro Duemila di Ragusa. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Lo spettacolo, con la direzione artistica di Rossana Raguseo e la produzione di Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment, celebra gli 80 anni dalla nascita e i quattro dalla scomparsa dell’artista catanese. È un viaggio musicale che attraversa le diverse stagioni creative di Battiato, dalle sonorità sperimentali de L’era del cinghiale bianco ai paesaggi interiori di Prospettiva Nevskij, fino ai richiami mistici e spirituali di brani come Centro di gravità permanente e Voglio vederti danzare.

Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, il tour ha conquistato l’Italia con la sua capacità di trasmettere l’essenza poetica e visionaria di Battiato attraverso arrangiamenti raffinati e una resa sonora di grande qualità. Sul palco, le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni guidano un ensemble di musicisti d’eccezione: Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e cori, Mario Luciani alla batteria e gli archi dell’Ensemble Etna Contemporanea, diretti da Giovanni Cernicchiaro, che firma anche gli arrangiamenti insieme a Temporali.

Un momento di intensa spiritualità sarà offerto dalla danza dei dervishes turners, interpretata da Silvia Layla e Grazia Cernuto, richiamo diretto a quell’armonia universale tanto cara alla poetica del Maestro.

Informazioni: info@mentiassociate.itMenti Associate 0697602968. Ufficio stampa: Gabriele Lo Piccoloinfo@gabrielelopiccolo.it – 3204424268.









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)