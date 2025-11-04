“Voglio vederti danzare”, il concerto omaggio a Battiato torna in Sicilia

04/11/2025 12:15:00

Dopo il successo delle tappe estive, torna in Sicilia “Voglio vederti danzare”, il grande concerto-omaggio dedicato a Franco Battiato, tra i più amati e influenti maestri della musica italiana.

Tre gli appuntamenti in programma: 9 novembre al Politeama Garibaldi di Palermo, 10 novembre al Teatro Ariston di Trapani e 11 novembre al Teatro Duemila di Ragusa. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Lo spettacolo, con la direzione artistica di Rossana Raguseo e la produzione di Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment, celebra gli 80 anni dalla nascita e i quattro dalla scomparsa dell’artista catanese. È un viaggio musicale che attraversa le diverse stagioni creative di Battiato, dalle sonorità sperimentali de L’era del cinghiale bianco ai paesaggi interiori di Prospettiva Nevskij, fino ai richiami mistici e spirituali di brani come Centro di gravità permanente e Voglio vederti danzare.

Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, il tour ha conquistato l’Italia con la sua capacità di trasmettere l’essenza poetica e visionaria di Battiato attraverso arrangiamenti raffinati e una resa sonora di grande qualità. Sul palco, le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni guidano un ensemble di musicisti d’eccezione: Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e cori, Mario Luciani alla batteria e gli archi dell’Ensemble Etna Contemporanea, diretti da Giovanni Cernicchiaro, che firma anche gli arrangiamenti insieme a Temporali.

Un momento di intensa spiritualità sarà offerto dalla danza dei dervishes turners, interpretata da Silvia Layla e Grazia Cernuto, richiamo diretto a quell’armonia universale tanto cara alla poetica del Maestro.

Informazioni: info@mentiassociate.it – Menti Associate 0697602968. Ufficio stampa: Gabriele Lo Piccolo – info@gabrielelopiccolo.it – 3204424268.



