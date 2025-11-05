Erice Casa Santa, pini pericolanti in via Manzoni

05/11/2025 15:32:00

Due grandi pini inclinati, rami che si estendono fino alle auto in sosta e radici che hanno sollevato l’asfalto di diversi centimetri. È questa la situazione segnalata da alcuni cittadini in via Alessandro Manzoni, a Erice Casa Santa, proprio davanti alla Casa di Cura Villa dei Gerani.

Chi passa da lì parla di una “tragedia annunciata”: i due alberi, maestosi ma evidentemente instabili, si piegano verso la strada e il marciapiede. I rami fuoriescono dalla proprietà della clinica per diversi metri, finendo sopra le strisce blu e le auto parcheggiate.

A preoccupare non sono solo i rami, ma anche le radici: secondo i residenti, l’asfalto all’altezza dei parcheggi è stato sollevato di oltre 20 centimetri, creando un dislivello evidente e potenzialmente pericoloso anche per pedoni e automobilisti.

La domanda che si pongono i cittadini è semplice: “Cosa succederebbe in caso di forte vento o pioggia intensa? Quei pini reggerebbero o rischiano di cadere sulle auto o sui passanti?”

Molti si chiedono anche come mai nessuno della Polizia Municipale, che quotidianamente controlla la zona per il pagamento dei parcheggi, abbia notato la situazione o segnalato il pericolo.

Un caso che richiama ancora una volta il tema della sicurezza urbana e della manutenzione del verde pubblico, specie in aree densamente trafficate come quella di via Manzoni, dove il rischio di incidenti è tutt’altro che remoto.



