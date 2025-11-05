Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
05/11/2025 15:32:00

Erice Casa Santa, pini pericolanti in via Manzoni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762353239-0-erice-casa-santa-pini-pericolanti-in-via-manzoni.jpg

Due grandi pini inclinati, rami che si estendono fino alle auto in sosta e radici che hanno sollevato l’asfalto di diversi centimetri. È questa la situazione segnalata da alcuni cittadini in via Alessandro Manzoni, a Erice Casa Santa, proprio davanti alla Casa di Cura Villa dei Gerani.

 

Chi passa da lì parla di una “tragedia annunciata”: i due alberi, maestosi ma evidentemente instabili, si piegano verso la strada e il marciapiede. I rami fuoriescono dalla proprietà della clinica per diversi metri, finendo sopra le strisce blu e le auto parcheggiate.

 

A preoccupare non sono solo i rami, ma anche le radici: secondo i residenti, l’asfalto all’altezza dei parcheggi è stato sollevato di oltre 20 centimetri, creando un dislivello evidente e potenzialmente pericoloso anche per pedoni e automobilisti.

 

La domanda che si pongono i cittadini è semplice: “Cosa succederebbe in caso di forte vento o pioggia intensa? Quei pini reggerebbero o rischiano di cadere sulle auto o sui passanti?”

Molti si chiedono anche come mai nessuno della Polizia Municipale, che quotidianamente controlla la zona per il pagamento dei parcheggi, abbia notato la situazione o segnalato il pericolo.

Un caso che richiama ancora una volta il tema della sicurezza urbana e della manutenzione del verde pubblico, specie in aree densamente trafficate come quella di via Manzoni, dove il rischio di incidenti è tutt’altro che remoto.









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...