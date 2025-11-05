Sezioni
Cronaca
05/11/2025 00:18:00

Cerca di recuperare il telefonino e cade dal primo piano: grave una donna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762298484-0-cerca-di-recuperare-il-telefonino-e-cade-dal-primo-piano-grave-una-donna.jpg

È ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Messina una donna di 32 anni, di origine ungherese e senza fissa dimora, protagonista di un drammatico incidente avvenuto lo scorso sabato nella casa di accoglienza “Fratelli Tutti”.

 

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe tentato di recuperare il proprio smartphone, caduto accidentalmente oltre la finestra della stanza in cui si trovava. Nel tentativo di afferrarlo, si sarebbe arrampicata su una barriera in plexiglas per sporgersi, ma avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel cortile sottostante da un’altezza di circa quattro metri.

 

L’impatto con il suolo è stato violento: la trentaduenne ha riportato un politrauma e diverse fratture. Subito soccorsa, è stata trasferita d’urgenza al Policlinico, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. I medici riferiscono che non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano gravi e costantemente monitorate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella della caduta accidentale, ma gli inquirenti stanno completando gli accertamenti per escludere altre possibilità.









