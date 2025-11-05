Marsala, chiusura temporanea al traffico intorno alla scuola "Garibaldi"
La Polizia Municipale di Marsala ha disposto modifiche temporanee alla circolazione stradale in prossimità della scuola primaria “Garibaldi”. Il provvedimento nasce dalle segnalazioni dei genitori e dai controlli effettuati durante l’orario di uscita degli alunni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai bambini e ai loro familiari.
Le vie Rubino e Cammareri Scurti, che delimitano il perimetro del plesso scolastico, resteranno chiuse al traffico per un’ora al giorno, secondo questo calendario:
- Da lunedì a giovedì dalle ore 13:30 alle 14:30 - Venerdì dalle ore 12:30 alle 13:30.
La chiusura sarà indicata da apposita segnaletica e rimarrà in vigore fino al termine dell’anno scolastico in corso. Un’iniziativa che mira a tutelare il transito pedonale e rendere più sicuro l’accesso e l’uscita degli alunni dalla scuola.
San Vito Lo Capo, stabilizzati a tempo pieno 18 ex LSU del Comune
Diciotto lavoratori ex LSU del Comune di San Vito Lo Capo, già stabilizzati negli anni scorsi, hanno firmato oggi la trasformazione del loro contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, passando alle 36 ore settimanali. “Una scelta...
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
Palasport di Trapani, oggi parla Tranchida. E ora si apre pure il fronte stadio
La telenovela del Palazzetto dello Sport di Trapani resta al centro di uno scontro che mescola sport, politica e carte bollate. Oggi, mercoledì 5 novembre alle 10.30, il sindaco Giacomo Tranchida terrà in Sala Sodano una conferenza...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste