Marsala, chiusura temporanea al traffico intorno alla scuola "Garibaldi"

05/11/2025 09:04:00

La Polizia Municipale di Marsala ha disposto modifiche temporanee alla circolazione stradale in prossimità della scuola primaria “Garibaldi”. Il provvedimento nasce dalle segnalazioni dei genitori e dai controlli effettuati durante l’orario di uscita degli alunni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai bambini e ai loro familiari.

Le vie Rubino e Cammareri Scurti, che delimitano il perimetro del plesso scolastico, resteranno chiuse al traffico per un’ora al giorno, secondo questo calendario:

Da lunedì a giovedì dalle ore 13:30 alle 14:30 - Venerdì dalle ore 12:30 alle 13:30.

La chiusura sarà indicata da apposita segnaletica e rimarrà in vigore fino al termine dell’anno scolastico in corso. Un’iniziativa che mira a tutelare il transito pedonale e rendere più sicuro l’accesso e l’uscita degli alunni dalla scuola.



