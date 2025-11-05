Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
05/11/2025 09:04:00

Marsala, chiusura temporanea al traffico intorno alla scuola "Garibaldi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/marsala-chiusura-temporanea-al-traffico-intorno-alla-scuola-garibaldi-450.jpg

La Polizia Municipale di Marsala ha disposto modifiche temporanee alla circolazione stradale in prossimità della scuola primaria “Garibaldi”. Il provvedimento nasce dalle segnalazioni dei genitori e dai controlli effettuati durante l’orario di uscita degli alunni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai bambini e ai loro familiari.

 

Le vie Rubino e Cammareri Scurti, che delimitano il perimetro del plesso scolastico, resteranno chiuse al traffico per un’ora al giorno, secondo questo calendario:

  • Da lunedì a giovedì dalle ore 13:30 alle 14:30 - Venerdì dalle ore 12:30 alle 13:30.

 

La chiusura sarà indicata da apposita segnaletica e rimarrà in vigore fino al termine dell’anno scolastico in corso. Un’iniziativa che mira a tutelare il transito pedonale e rendere più sicuro l’accesso e l’uscita degli alunni dalla scuola.









