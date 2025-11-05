Sezioni
Cronaca

» Incidenti
05/11/2025 23:07:00

Tir contro furgone: muore un uomo di 65 anni

Un altro dramma sulle strade siciliane. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, un uomo di 65 anni, Vito Tomasino, ha perso la vita in un grave incidente lungo viale Regione Siciliana, nella zona di Brancaccio.

 

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Municipale, il furgone guidato dall’uomo si sarebbe scontrato violentemente con un tir che procedeva nella stessa direzione, verso Catania.

 

Le condizioni del 65enne sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, Tomasino è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate.

 

Sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione Infortunistica per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto a lungo paralizzato sulla Circonvallazione.



