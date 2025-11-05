Meteo Sicilia. Sole in tutta l'isola, è un anticipo dell'estate di San Martino

05/11/2025 07:50:00

Quest’anno l’estate di San Martino arriva con un po’ di anticipo, almeno in Sicilia.

Mentre il resto d’Italia fa i conti con piogge e instabilità, sull’Isola il meteo di mercoledì 5 novembre promette una giornata serena, con sole e temperature ancora piacevoli. Giacche e ombrelli, per il momento, possono restare nell’armadio.

Dopo l’allerta gialla di ieri per le province di Ragusa e Siracusa, la Protezione civile regionale ha revocato ogni stato di attenzione: oggi nessuna allerta, nessuna precipitazione, e nemmeno venti forti, che nei giorni scorsi avevano soffiato con intensità soprattutto lungo le coste meridionali.

Niente pioggia, mari in attenuazione

Il bollettino odierno sul rischio idrogeologico e idrico parla chiaro: nessun fenomeno significativo previsto sull’Isola.

Solo qualche nuvola sparsa tra il Palermitano e il Messinese, ma senza rischio di pioggia.

Per quanto riguarda i mari, la Protezione civile segnala Ionio molto mosso, ma con tendenza a un progressivo miglioramento nelle prossime ore.

Temperature ancora alte per novembre

Nonostante le minime in leggero calo, le temperature massime restano stabili e attorno ai 20 gradi, con punte anche superiori in alcune zone.

Valori ben al di sopra della media stagionale, che rendono questo inizio novembre anomalo e quasi primaverile. Le città più calde saranno Catania, Messina e Siracusa, dove si potranno toccare i 21-22 gradi.

A Trapani giornata serena

A Trapani oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.

Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi, con venti moderati di Nord-Est e mare mosso.

L’intensità solare massima è attesa intorno a mezzogiorno, con valori UV medi (3.8), e nessuna allerta meteo in corso.



