Meteo Sicilia. Sole in tutta l'isola, è un anticipo dell'estate di San Martino
Quest’anno l’estate di San Martino arriva con un po’ di anticipo, almeno in Sicilia.
Mentre il resto d’Italia fa i conti con piogge e instabilità, sull’Isola il meteo di mercoledì 5 novembre promette una giornata serena, con sole e temperature ancora piacevoli. Giacche e ombrelli, per il momento, possono restare nell’armadio.
Dopo l’allerta gialla di ieri per le province di Ragusa e Siracusa, la Protezione civile regionale ha revocato ogni stato di attenzione: oggi nessuna allerta, nessuna precipitazione, e nemmeno venti forti, che nei giorni scorsi avevano soffiato con intensità soprattutto lungo le coste meridionali.
Niente pioggia, mari in attenuazione
Il bollettino odierno sul rischio idrogeologico e idrico parla chiaro: nessun fenomeno significativo previsto sull’Isola.
Solo qualche nuvola sparsa tra il Palermitano e il Messinese, ma senza rischio di pioggia.
Per quanto riguarda i mari, la Protezione civile segnala Ionio molto mosso, ma con tendenza a un progressivo miglioramento nelle prossime ore.
Temperature ancora alte per novembre
Nonostante le minime in leggero calo, le temperature massime restano stabili e attorno ai 20 gradi, con punte anche superiori in alcune zone.
Valori ben al di sopra della media stagionale, che rendono questo inizio novembre anomalo e quasi primaverile. Le città più calde saranno Catania, Messina e Siracusa, dove si potranno toccare i 21-22 gradi.
A Trapani giornata serena
A Trapani oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.
Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi, con venti moderati di Nord-Est e mare mosso.
L’intensità solare massima è attesa intorno a mezzogiorno, con valori UV medi (3.8), e nessuna allerta meteo in corso.
Meteo Sicilia. Pioggia e instabilità oggi, da domani torna il bel tempo
Settimana che parte all’insegna dell’instabilità in Sicilia, ma con un miglioramento già alle porte. Oggi, lunedì 3 novembre, un nuovo impulso di aria umida e instabile interessa soprattutto il nord dell’isola,...
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
Meteo Sicilia. Sole in tutta l'isola, è un anticipo dell'estate di San Martino
Quest’anno l’estate di San Martino arriva con un po’ di anticipo, almeno in Sicilia.Mentre il resto d’Italia fa i conti con piogge e instabilità, sull’Isola il meteo di mercoledì 5 novembre promette una...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste