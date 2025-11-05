Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
05/11/2025 07:50:00

Meteo Sicilia. Sole in tutta l'isola, è un anticipo dell'estate di San Martino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762326672-0-meteo-sicilia-sole-in-tutta-l-isola-e-un-anticipo-dell-estate-di-san-martino.jpg

Quest’anno l’estate di San Martino arriva con un po’ di anticipo, almeno in Sicilia.
Mentre il resto d’Italia fa i conti con piogge e instabilità, sull’Isola il meteo di mercoledì 5 novembre promette una giornata serena, con sole e temperature ancora piacevoli. Giacche e ombrelli, per il momento, possono restare nell’armadio.

Dopo l’allerta gialla di ieri per le province di Ragusa e Siracusa, la Protezione civile regionale ha revocato ogni stato di attenzione: oggi nessuna allerta, nessuna precipitazione, e nemmeno venti forti, che nei giorni scorsi avevano soffiato con intensità soprattutto lungo le coste meridionali.

Niente pioggia, mari in attenuazione

Il bollettino odierno sul rischio idrogeologico e idrico parla chiaro: nessun fenomeno significativo previsto sull’Isola.
Solo qualche nuvola sparsa tra il Palermitano e il Messinese, ma senza rischio di pioggia.
Per quanto riguarda i mari, la Protezione civile segnala Ionio molto mosso, ma con tendenza a un progressivo miglioramento nelle prossime ore.

Temperature ancora alte per novembre

Nonostante le minime in leggero calo, le temperature massime restano stabili e attorno ai 20 gradi, con punte anche superiori in alcune zone.
Valori ben al di sopra della media stagionale, che rendono questo inizio novembre anomalo e quasi primaverile. Le città più calde saranno Catania, Messina e Siracusa, dove si potranno toccare i 21-22 gradi.

A Trapani giornata serena

A Trapani oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.
Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi, con venti moderati di Nord-Est e mare mosso.
L’intensità solare massima è attesa intorno a mezzogiorno, con valori UV medi (3.8), e nessuna allerta meteo in corso.









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)