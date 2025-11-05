Sezioni
Cronaca

» Nera
05/11/2025 07:33:00

Omicidio di Giuseppe Di Dio: oggi i fermati davanti al gip

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762325323-0-omicidio-di-giuseppe-di-dio-oggi-i-fermati-davanti-al-gip.jpg

Si terrà oggi davanti al gip di Enna l’udienza di convalida del fermo per Giacomo Frasciona Filaro, 26 anni, il padre Antonio e il fratello Mario, accusati dell’omicidio di Giuseppe Di Dio, il giovane di 19 anni ucciso sabato scorso a Capizzi. I tre si trovano da domenica nel carcere ennese dopo l’arresto disposto dalla Procura, guidata dal sostituto Salvatore Grasso, che coordina le indagini condotte dai carabinieri.

 

Secondo una prima ricostruzione, uno dei fratelli avrebbe sparato da una casa abbandonata, nascondendo poi l’arma, con l’intento di colpire un altro giovane con cui aveva avuto una lite. Il proiettile, invece, ha raggiunto Giuseppe Di Dio, che si trovava nei pressi, uccidendolo sul colpo.

 

Il legale di uno degli indagati ha riferito che il ragazzo coinvolto nella sparatoria sarebbe stato aggredito poco prima in un altro bar del paese. Le indagini dovranno chiarire dinamica e responsabilità.

 

Intanto, la comunità di Capizzi si prepara a rendere omaggio a Giuseppe: venerdì sera è in programma una fiaccolata di ricordo, con partenza alle 18.30 dal Santuario di San Giacomo.



Nera | 2025-11-05 07:33:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762325323-0-omicidio-di-giuseppe-di-dio-oggi-i-fermati-davanti-al-gip.jpg

Omicidio di Giuseppe Di Dio: oggi i fermati davanti al gip

Si terrà oggi davanti al gip di Enna l'udienza di convalida del fermo per Giacomo Frasciona Filaro, 26 anni, il padre Antonio e il fratello Mario, accusati dell'omicidio di Giuseppe Di Dio, il giovane di 19 anni ucciso sabato...







