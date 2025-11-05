Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/11/2025 00:00:00

Marsala, il PD: "Su Marsala Schola, Grillo ammetta il fallimento totale"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/marsala-il-pd-su-marsala-schola-grillo-ammetta-il-fallimento-totale-450.jpg

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala interviene dopo la bocciatura, in Consiglio comunale, della delibera sulla trasformazione dell’Istituzione Marsala Schola in Marsala Servizi, definendola “un fallimento amministrativo totale” e “l’epilogo di una farsa politica mal congegnata”.

In una nota, a firma della segretaria Linda Licari, il PD si dice “pienamente in linea con le motivazioni espresse da chi ha votato contro”, sottolineando che il voto negativo non rappresenta “un atto di chiusura”, ma “l’esercizio legittimo della funzione di controllo democratico”.
 

Secondo i dem, la Giunta avrebbe tentato di “delegittimare il Consiglio comunale”, accusato di “ostacolare l’azione amministrativa”, ma che invece — si legge nella nota — “è l’unico organo eletto a rappresentare l’intera comunità”.

Il PD parla di un progetto “privo di un’adeguata base tecnica e di una visione strategica chiara”, sostenendo che “non si trattava di un’operazione di efficientamento, ma di un tentativo di mascherare le inefficienze amministrative”.

 

Nel mirino anche il sindaco Massimo Grillo, accusato di aver “sconfessato le promesse di scioglimento di Marsala Schola” e di aver “tentato di blindarla politicamente”.
Critiche anche al nuovo statuto proposto, che secondo il PD prevedeva “compensi molto alti per i vertici del CdA, fino al 50% dell’indennità del sindaco”.

“La città ha bisogno di servizi efficienti — prosegue la nota — non di nuovi incarichi o di logiche di spartizione del potere”.

Per i dem, la bocciatura in Aula rappresenta “la conferma di un’amministrazione senza visione, isolata e priva di autorevolezza, dopo cinque anni di ritardi nei servizi pubblici essenziali e assenza di programmazione”.









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)