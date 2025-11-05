Sport, salute e gioco di squadra: al via progetto nazionale alla Bassi Catalano di Trapani

05/11/2025 09:00:00

Promuovere il movimento quotidiano, l’alimentazione corretta e uno stile di vita sano fin dai banchi di scuola. È questo lo spirito del progetto nazionale “Sport di Squadra e Alimentazione Sana a Scuola”, che prenderà il via il 5 novembre 2025 all’Istituto Comprensivo Bassi Catalano di Trapani.

L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con AMD – Associazione Medici Diabetologi, coinvolge scuole di tutta Italia con lo scopo di incentivare la pratica sportiva costante nei bambini e diffondere buone abitudini alimentari come forma di prevenzione e benessere.

A Trapani, il progetto sarà attuato a titolo gratuito dal Comitato Provinciale AICS, che metterà a disposizione istruttori qualificati e materiale sportivo. Le attività saranno rivolte agli alunni della scuola primaria e si svolgeranno nella palestra del plesso “Elda Pucci”.

“Crediamo fermamente nell’importanza di promuovere la pratica motoria tra i bambini e far comprendere loro il valore di un’alimentazione sana come prevenzione e benessere”, afferma la dirigente scolastica Ornella Cottone. “Siamo grati al Comitato AICS di Trapani per aver proposto questo progetto e per l’impegno nel realizzarlo con professionalità e attenzione verso i nostri alunni, fornendo anche materiali e dotazioni sportive”.

Il programma prevede:

Percorsi ludico–motori e attività di gruppo per sviluppare coordinazione, socialità e spirito di squadra;

Esercitazioni sportive guidate con un approccio inclusivo e non competitivo;

Momenti di educazione alimentare, per riflettere su cosa significa nutrirsi in modo equilibrato e prevenire cattive abitudini che, sempre più spesso, colpiscono i più giovani.





