Sport, salute e gioco di squadra: parte il progetto nazionale alla Bassi Catalano di Tr...
Promuovere il movimento quotidiano, l’alimentazione corretta e uno stile di vita sano fin dai banchi di scuola. È questo lo spirito del progetto nazionale “Sport di Squadra e Alimentazione Sana a Scuola”, che prenderà il via il 5 novembre 2025 all’Istituto Comprensivo Bassi Catalano di Trapani.
L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con AMD – Associazione Medici Diabetologi, coinvolge scuole di tutta Italia con lo scopo di incentivare la pratica sportiva costante nei bambini e diffondere buone abitudini alimentari come forma di prevenzione e benessere.
A Trapani, il progetto sarà attuato a titolo gratuito dal Comitato Provinciale AICS, che metterà a disposizione istruttori qualificati e materiale sportivo. Le attività saranno rivolte agli alunni della scuola primaria e si svolgeranno nella palestra del plesso “Elda Pucci”.
“Crediamo fermamente nell’importanza di promuovere la pratica motoria tra i bambini e far comprendere loro il valore di un’alimentazione sana come prevenzione e benessere”, afferma la dirigente scolastica Ornella Cottone. “Siamo grati al Comitato AICS di Trapani per aver proposto questo progetto e per l’impegno nel realizzarlo con professionalità e attenzione verso i nostri alunni, fornendo anche materiali e dotazioni sportive”.
Il programma prevede:
Percorsi ludico–motori e attività di gruppo per sviluppare coordinazione, socialità e spirito di squadra;
Esercitazioni sportive guidate con un approccio inclusivo e non competitivo;
Momenti di educazione alimentare, per riflettere su cosa significa nutrirsi in modo equilibrato e prevenire cattive abitudini che, sempre più spesso, colpiscono i più giovani.
Marsala: l'istituto “G. Garibaldi” ottiene 150 mila euro per “Sinergie per il Sapere"
L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro nell’ambito del progetto “Sinergie per il Sapere: STEM, Lingue e Competenze Globali” ....
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
Sport, salute e gioco di squadra: parte il progetto nazionale alla Bassi Catalano di Tr...
Promuovere il movimento quotidiano, l’alimentazione corretta e uno stile di vita sano fin dai banchi di scuola. È questo lo spirito del progetto nazionale “Sport di Squadra e Alimentazione Sana a Scuola”, che prenderà...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste