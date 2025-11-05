Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
05/11/2025 13:13:00

Marsala, messa in ricordo per Eduardo Musillami

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762344941-0-marsala-messa-in-ricordo-per-eduardo-musillami.jpg

Con profondo affetto, la famiglia annuncia che Sabato 8 novembre alle ore 18:00, presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala, sarà celebrata una messa in ricordo di Eduardo Musillami, per tutti Aldo, scomparso lo scorso 22 ottobre a Malta.

Originario di Marsala, Aldo ha lasciato un ricordo vivo e luminoso in quanti lo hanno conosciuto: uomo gentile, affettuoso, sempre sorridente, instancabile nel lavoro e generoso con la sua famiglia e con chiunque abbia incrociato il suo cammino.

Lo ricordano con amore la moglie Lilian, i figli Massimo e Olga, e i suoi amati nipoti.

La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi nella preghiera e nel ricordo.

L’ultimo saluto è stato accompagnato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.


Se ne sono andati | 2025-11-05 13:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762344941-0-marsala-messa-in-ricordo-per-eduardo-musillami.jpg

Marsala, messa in ricordo per Eduardo Musillami

Con profondo affetto, la famiglia annuncia che Sabato 8 novembre alle ore 18:00, presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala, sarà celebrata una messa in ricordo di Eduardo Musillami, per tutti Aldo, scomparso lo scorso 22 ottobre a...