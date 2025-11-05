Marsala, messa in ricordo per Eduardo Musillami

05/11/2025 13:13:00

Con profondo affetto, la famiglia annuncia che Sabato 8 novembre alle ore 18:00, presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala, sarà celebrata una messa in ricordo di Eduardo Musillami, per tutti Aldo, scomparso lo scorso 22 ottobre a Malta.

Originario di Marsala, Aldo ha lasciato un ricordo vivo e luminoso in quanti lo hanno conosciuto: uomo gentile, affettuoso, sempre sorridente, instancabile nel lavoro e generoso con la sua famiglia e con chiunque abbia incrociato il suo cammino.

Lo ricordano con amore la moglie Lilian, i figli Massimo e Olga, e i suoi amati nipoti.

La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi nella preghiera e nel ricordo.

L’ultimo saluto è stato accompagnato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.