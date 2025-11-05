Sezioni
Cultura

» Sociale
05/11/2025 12:31:00

A Mazara la prima edizione del congresso medico-scientifico M.A.R.E.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762342736-0-a-mazara-la-prima-edizione-del-congresso-medico-scientifico-m-a-r-e.jpg

Si è conclusa con successo la prima edizione del M.A.R.E. – Mediterranean Congress, appuntamento medico-scientifico che ha riunito a Mazara del Vallo medici, ricercatori, specialisti, farmacisti e biologi.
 

L’evento, organizzato dalla società scientifica 3S, si è svolto nella sala congressi del Mahara Hotel, offrendo due giornate di confronto e approfondimento sui temi della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione in ambito sanitario.

 

“Il congresso di quest’anno ha confermato quanto sia importante creare sinergie tra la comunità scientifica e le istituzioni sanitarie per migliorare la sanità nel territorio”, ha dichiarato Gianluca Spanò, amministratore delegato della 3S. Il congresso si è chiuso con l’impegno condiviso di proseguire il dialogo e la collaborazione tra i vari attori del sistema sanitario, con un obiettivo comune: migliorare la salute pubblica partendo dalla prevenzione oncologica.

 

Il presidente dott. Pietro Fazio, il responsabile scientifico dott. Nicola Falco e lo stesso dott. Gianluca Spanò hanno annunciato che già nelle prossime settimane sarà fissata la data della seconda edizione di M.A.R.E. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente dell’Ordine dei Medici dott. Filippo Mangiapane, alla presidente dell’Ordine dei Farmacisti dott.ssa Valentina Spanò, al presidente dell’Ordine dei Biologi dott. Alessandro Pitruzzella, e a tutti i relatori, moderatori e partecipanti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.









