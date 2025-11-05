Sezioni
Sport
05/11/2025 09:30:00

Scacchi: il mazarese Richard Slesarev Campione Provinciale under 14 al “Fischerandom”

Buona prestazione degli giocatori dello Scacco Club Mazara al Campionato Provinciale “Fischerandom 960” formula creata dal genio di Bobby Fischer nel 1996. Domenico Buffa neo delegato provinciale della Federazione Scacchistica Italiana ha così ufficializzato la nuova variante del gioco che si è svolta nei locali della Lilybetana Scacchi a Marsala.

 

Bobby Fischer famoso per aver strappato il titolo mondiale nell’epico incontro con Boris Spassky nel 1972 ha composto questa variante che prevede tranne che per i pedoni lo schieramento sulla prima e ottava traversa degli scacchi che vengono disposti secondo uno schema prefissato e  che viene sorteggiato di volta in volta da una delle 960 possibili posizioni. Venticinque i partecipanti che hanno dato vita al torneo disputato con la formula open.

 

 Alla fine delle gare vince Giulio Fontana davanti a Giuseppe Pellegrino e Dario Errera. Bene i quattro mazaresi presenti, Francesco Basone, Marco Signorello, Salvatore Burzotta e Richard Slesarev che si aggiudica il titolo di campione under 14. 

 









