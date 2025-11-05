Scacchi: il mazarese Richard Slesarev Campione Provinciale under 14 al “Fischerandom”

La Trapani Scherma conquista due podi e quattro finali nella I° Prova Regionale di Ragusa

La scherma siciliana ha vissuto un weekend intenso e spettacolare a Ragusa, e la Trapani Scherma ne è emersa come assoluta protagonista. Presso il Palaminardi, dove si sono radunati oltre 210 atleti provenienti da tutta la Sicilia, la...