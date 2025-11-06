Sezioni
Cronaca
06/11/2025 07:16:00

6 Novembre: strage di italiani sul Nepal, Madmami contro Trump, arrestato Al-Masri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762410011-0-6-novembre-strage-di-italiani-sul-nepal-madmami-contro-trump-arrestato-al-masri.png

E' il 6 Novembre 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sulle cime del Nepal ci sono 3 italiani morti, 2 italiani dispersi e 5 al momento irraggiungibili al telefono
• Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdami è salito sul palco dell’ex cinema Brooklyn Paramount per tenere il discorso della vittoria: «In questo momento di buio politico, New York sarà la luce». Trump minaccia di tagliargli i fondi federali
• Trump è in difficoltà: la Corte suprema ha espresso dubbi sull’uso dei dazi; i democratici hanno vinto a New York, in Virginia e New Jersey; persino Leone XV l’altro giorno, indirettamente, l’ha criticato


• I russi si dicono preoccupati per le dichiarazioni americane sui test nucleari: anche loro sono pronti a riprendere gli esperimenti. Intanto a Pokrovsk si combatte
• Orbán sta crollando nei sondaggi. E nei giorni scorsi Blikk, il tabloid più letto d’Ungheria, è stato acquistato dal gruppo Indamedia, molto vicino al premier
• Usāma al-Maṣrī, il torturatore che il nostro governo aveva riconsegnato alla Libia, è stato arrestato a Tripoli. Il premier vuole usarlo per i suoi giochi di potere
• I ministri europei dell’ambiente hanno raggiunto un compromesso sugli obiettivi climatici al 2040
• La Commissione europea sta cercando di creare un canale di comunicazione con le autorità cinesi per garantire il flusso di materiali di terre rare in Europa
• Meloni vuole avocare a Salvini – anche se non con un atto formale, per non creare turbolenze politiche – il dossier del Ponte sullo Stretto di Messina
• Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle regionali campane, Sangiuliano si è messo un cappellino con scritto Make Naples Great Again
• La Corte d’assise di Milano ha ridotto la condanna di Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti sua figlia, dall’ergastolo a 24 anni
• È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo della scuola. Gli insegnati avranno punte di 185 euro mensili di aumento, in base all’anzianità, più tutti gli arretrati
• La presidente del Messico Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo mentre partecipava a un evento pubblico
• Andrà ad Helen Mirren il Golden Globe alla carriera 2026
• Inter e Milan hanno firmato l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto dello stadio Meazza per 197 milioni di euro. Il nuovo San Siro sarà pronto a fine 2030
• In Champions l’Inter ha battuto i kazaki del Kairat per 2 a 1, l’Atalanta ha sconfitto il Marsiglia in trasferta per 0 a 1
• Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
• Anche quest’anno la Coca Cola ha realizzato lo spot di Natale con l’Ai
• Sono morti l’ex pilota di Formula 1 De Adamich (84 anni), il giornalista pratese Piero Ceccatelli (60), l’anglista Tomaso Kemeny (87), il regista scozzese Adrian Maben (83), l’ex presidente della Corte costituzionale Annibali Marini (85), la fotografa Sara Terry (70)

Titoli
Corriere della Sera: Il generale Almasri / arrestato a Tripoli / È scontro in Italia
la Repubblica: Il sindaco dell’altra America
La Stampa: New York a Mamdani / l’America anti-Trump
Il Sole 24 Ore: Clima, intesa Ue sul taglio dei gas serra / Le imprese: rischio delocalizzazione
Avvenire: In cella, a Tripoli
Il Messaggero: Piano casa, aiuti per i giovani
Il Giornale: Il governo alza i salari / Aumenti anche ai prof
Qn: Tripoli arresta Almasri / Si riapre lo scontro in Italia
Il Fatto: La Libia dà ripetizioni / di diritto a Nordio&C.
Leggo: «La difesa è sempre legittima»
Libero: La verità su casa Meloni
La Verità: La sinistra italiana in estasi / per l’islamocomunista Usa
Il Mattino: Campi Flegrei: 1,4 miliardi per sicurezza e restauri
il Quotidiano del Sud: Mamdani si mangia la Mela / e lancia la sfida a Trump
il manifesto: Nuova York
Domani: Meloni lo libera, la Libia lo arresta / Il caso Almasri inguaia il governo



Cronaca | 2025-11-05 17:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/marsala-donna-in-auto-aggredita-e-derubata-al-semaforo-250.jpg

Marsala: donna in auto, aggredita e derubata al semaforo 

Momenti di paura oggi a Marsala, nel primo pomeriggio, per una donna aggredita mentre si trovava ferma al semaforo. Secondo quanto riportato da Itacanotizie.it, la signora, che viaggiava con il finestrino abbassato lungo via Salemi in direzione del...







