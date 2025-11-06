6 Novembre: strage di italiani sul Nepal, Madmami contro Trump, arrestato Al-Masri

06/11/2025 07:16:00

E' il 6 Novembre 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sulle cime del Nepal ci sono 3 italiani morti, 2 italiani dispersi e 5 al momento irraggiungibili al telefono

• Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdami è salito sul palco dell’ex cinema Brooklyn Paramount per tenere il discorso della vittoria: «In questo momento di buio politico, New York sarà la luce». Trump minaccia di tagliargli i fondi federali

• Trump è in difficoltà: la Corte suprema ha espresso dubbi sull’uso dei dazi; i democratici hanno vinto a New York, in Virginia e New Jersey; persino Leone XV l’altro giorno, indirettamente, l’ha criticato



• I russi si dicono preoccupati per le dichiarazioni americane sui test nucleari: anche loro sono pronti a riprendere gli esperimenti. Intanto a Pokrovsk si combatte

• Orbán sta crollando nei sondaggi. E nei giorni scorsi Blikk, il tabloid più letto d’Ungheria, è stato acquistato dal gruppo Indamedia, molto vicino al premier

• Usāma al-Maṣrī, il torturatore che il nostro governo aveva riconsegnato alla Libia, è stato arrestato a Tripoli. Il premier vuole usarlo per i suoi giochi di potere

• I ministri europei dell’ambiente hanno raggiunto un compromesso sugli obiettivi climatici al 2040

• La Commissione europea sta cercando di creare un canale di comunicazione con le autorità cinesi per garantire il flusso di materiali di terre rare in Europa

• Meloni vuole avocare a Salvini – anche se non con un atto formale, per non creare turbolenze politiche – il dossier del Ponte sullo Stretto di Messina

• Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle regionali campane, Sangiuliano si è messo un cappellino con scritto Make Naples Great Again

• La Corte d’assise di Milano ha ridotto la condanna di Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti sua figlia, dall’ergastolo a 24 anni

• È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo della scuola. Gli insegnati avranno punte di 185 euro mensili di aumento, in base all’anzianità, più tutti gli arretrati

• La presidente del Messico Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo mentre partecipava a un evento pubblico

• Andrà ad Helen Mirren il Golden Globe alla carriera 2026

• Inter e Milan hanno firmato l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto dello stadio Meazza per 197 milioni di euro. Il nuovo San Siro sarà pronto a fine 2030

• In Champions l’Inter ha battuto i kazaki del Kairat per 2 a 1, l’Atalanta ha sconfitto il Marsiglia in trasferta per 0 a 1

• Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

• Anche quest’anno la Coca Cola ha realizzato lo spot di Natale con l’Ai

• Sono morti l’ex pilota di Formula 1 De Adamich (84 anni), il giornalista pratese Piero Ceccatelli (60), l’anglista Tomaso Kemeny (87), il regista scozzese Adrian Maben (83), l’ex presidente della Corte costituzionale Annibali Marini (85), la fotografa Sara Terry (70)



Titoli

Corriere della Sera: Il generale Almasri / arrestato a Tripoli / È scontro in Italia

la Repubblica: Il sindaco dell’altra America

La Stampa: New York a Mamdani / l’America anti-Trump

Il Sole 24 Ore: Clima, intesa Ue sul taglio dei gas serra / Le imprese: rischio delocalizzazione

Avvenire: In cella, a Tripoli

Il Messaggero: Piano casa, aiuti per i giovani

Il Giornale: Il governo alza i salari / Aumenti anche ai prof

Qn: Tripoli arresta Almasri / Si riapre lo scontro in Italia

Il Fatto: La Libia dà ripetizioni / di diritto a Nordio&C.

Leggo: «La difesa è sempre legittima»

Libero: La verità su casa Meloni

La Verità: La sinistra italiana in estasi / per l’islamocomunista Usa

Il Mattino: Campi Flegrei: 1,4 miliardi per sicurezza e restauri

il Quotidiano del Sud: Mamdani si mangia la Mela / e lancia la sfida a Trump

il manifesto: Nuova York

Domani: Meloni lo libera, la Libia lo arresta / Il caso Almasri inguaia il governo



