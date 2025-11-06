Buongiorno24 del 6 Novembre: Trapani e il palasport, l'inchiesta su Cuffaro

06/11/2025 09:10:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida annuncia l’avvio del procedimento di revoca della concessione del Palasport “Ettore Daidone” alla società Trapani Shark di Valerio Antonini.

«Non è una guerra allo sport – spiega – ma un atto dovuto per ristabilire la legalità. La legge consente l’affidamento gratuito solo alle società dilettantistiche. Finché non cambia, va rispettata».

Il Palazzetto, intanto, resterà comunque a disposizione della squadra fino a fine stagione.

Operazione dei Carabinieri di Trapani: una donna di 54 anni, residente nel quartiere Cappuccinelli, è stata arrestata per detenzione di quasi 3 chili di cocaina e 150 grammi di anfetamine.

La droga, nascosta tra i sacchetti della spesa e in un mastello dell’immondizia, avrebbe fruttato oltre 500 mila euro sul mercato.

Nello stesso servizio, un 59enne catanese è stato fermato con 16.500 euro in contanti: è indagato per riciclaggio e legami con lo spaccio.

Intanto, si allarga l’inchiesta sugli appalti pilotati nella Sanità siciliana, che coinvolge anche l’ex governatore Totò Cuffaro.

Indagato un ufficiale dei Carabinieri, il tenente colonnello Stefano Palminteri, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio: avrebbe passato informazioni riservate a Cuffaro.

I magistrati della Procura di Palermo hanno chiesto per l’ex presidente della Regione gli arresti domiciliari.

Sul fronte politico regionale, si terrà oggi il vertice di maggioranza sulla manovra economica, senza il presidente Schifani, impegnato a Bruxelles.

A guidare la riunione sarà Marcello Caruso (Forza Italia). All’ordine del giorno le misure economiche e le tensioni interne alla coalizione dopo la bufera giudiziaria che ha travolto la Dc.

A Palermo, un nuovo incidente mortale in viale Regione Siciliana: la vittima è Vito Tomasino, 65 anni, alla guida del suo furgone.

L’uomo si è scontrato con un autoarticolato nella zona di Brancaccio ed è morto poche ore dopo in ospedale.

In una vicenda ai limiti del surreale, dopo sette anni e quattro processi, la compagnia Ryanair è stata condannata a risarcire un passeggero che aveva perso la valigia su un volo Palermo–Verona nel 2018.

La Cassazione ha ribaltato le precedenti sentenze e disposto un nuovo appello: «Il cliente ha diritto a un equo ristoro per i danni subiti».

La Diocesi di Trapani ha avviato la causa di beatificazione di Manuel Foderà, il bambino di 9 anni morto a Calatafimi Segesta nel 2010, la cui storia di fede e generosità aveva commosso l’intera comunità trapanese.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 6 novembre: giornata nuvolosa con possibili piogge in arrivo tra sera e notte.

Soffierà scirocco sul Canale di Sicilia, temperature miti e mare mosso.

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.



