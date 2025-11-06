Sezioni
Cronaca
06/11/2025 17:49:00

Lite finisce a coltellate: 28enne in gravi condizioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762447868-0-lite-finisce-a-coltellate-28enne-in-gravi-condizioni.jpg

Un giovane di 28 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri a Cinisi. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite con un 19enne del posto, che lo avrebbe colpito con diversi fendenti. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno disposto il trasferimento d’urgenza del ferito in codice rosso.

 

Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Carini, che stanno cercando di chiarire le cause della lite e rintracciare l’arma, non ancora trovata. Il presunto aggressore è stato identificato e denunciato a piede libero per lesioni aggravate.



