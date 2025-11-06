Mazara, oggi la manifestazione "Dame e cavalieri sulla scacchiera della storia"

L'Istituto comprensivo “G. Grassa – G.B. Quinci” ha chiesto ed ottenuto dall'amministrazione comunale la possibilità di anticipare a giovedì 6 novembre dalle ore 16,30 la manifestazione “Dame e cavalieri sulla scacchiera della storia” che era precedentemente prevista ed autorizzata per il 7 novembre che si svolgerà nella piazza della Repubblica.
Dalle ore 16,30 di domani previsto un raduno di alunni dei tre ordini dell'Istituto (circa 150 partecipanti) in piazza Plebiscito; un corteo storico si dirigerà nella piazza della Repubblica dove, dopo i saluti istituzionali, si svolgerà una manifestazione di danza storica con la coreografia di Carla Favata, una partita a scacchi con personaggi viventi con il coordinamento del maestro di scacchi Nino Profera ed alcuni momenti di spettacolo. Le scenografie sono state curate da Giusy Vaiana.
"La manifestazione - sottolinea la dirigente scolastica Mariella Misuraca - giunge a conclusione dei laboratori svoltisi durante gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 attivati con i fondi del PNRR".