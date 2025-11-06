Sezioni
06/11/2025 18:15:00

Il sindaco Fausto a Brooklyn per i 53 anni del Club dei castellammaresi in America

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/il-sindaco-fausto-a-brooklyn-per-i-53-anni-del-club-dei-castellammaresi-in-america-450.jpg

 Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, sarà a Brooklyn per partecipare alle celebrazioni dei 53 anni di attività del Social Club dei castellammaresi in America. Invitato come ospite d’onore, il primo cittadino parteciperà alla cerimonia che prevede anche il conferimento di riconoscimenti a cittadini originari di Castellammare del Golfo residenti negli Stati Uniti.

 

«Ogni volta che incontro i castellammaresi d’America – ha dichiarato Fausto – percepisco lo stesso sentimento di appartenenza e di amore per la nostra città. In 53 anni di storia il club ha mantenuto e rafforzato un legame profondo con Castellammare del Golfo».

Alle celebrazioni prenderà parte anche l’associazione di promozione culturale “Kernos”, presieduta da Rosaria Vitale, impegnata nella valorizzazione e diffusione delle tradizioni e della cultura locale.

 

«Il Club di Brooklyn rappresenta un baluardo di sicilianità e di appartenenza – ha aggiunto il sindaco –. Promuovendo cultura, tradizioni e gastronomia, i nostri concittadini hanno mantenuto viva l’anima di Castellammare oltre oceano».

 

Fausto ha ricordato inoltre il contributo dei castellammaresi residenti in America, come l’organizzazione di una recente commemorazione dedicata a Padre Pio, resa possibile grazie all’impegno di un concittadino emigrato.

«Porto il saluto e la gratitudine dell’amministrazione comunale – ha concluso – a chi, da lontano, continua a diffondere il nome e le tradizioni di Castellammare del Golfo».









