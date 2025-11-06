Mazara: al via la mensa scolastica. Riviste le quote di partecipazione

Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
06/11/2025 15:00:00

È ripartito lunedì 3 novembre il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole comunali dell’infanzia e per le terze, quarte e quinte classi della scuola primaria che effettuano l’orario prolungato.

 

Secondo quanto disposto dalla determinazione sindacale n. 202/2025, sono state aggiornate le quote di compartecipazione per l’anno scolastico 2025/2026.

Ogni giorno vengono erogati 1.241 pasti tra alunni, docenti e personale Ata — in aumento rispetto ai 1.166 dell’anno scorso. Il servizio continua ad essere gestito dalla ditta Bitti di Castelvetrano, già affidataria per il 2024/2025, in attesa di una nuova gara d’appalto.

Novità di quest’anno è l’abbandono dei buoni pasto cartacei: la gestione avviene ora in modalità digitale tramite il portale School.net o l’app ComunicApp, già illustrate alle famiglie dagli istituti scolastici e dal Comune.

 

Quote e costi aggiornati

Il costo del singolo pasto, Iva inclusa, è stato rideterminato in 5,94 euro (era 5,03 lo scorso anno). Di conseguenza, il pacchetto da 20 pasti ammonta a 118,80 euro per il Comune e 74,80 euro per le famiglie in fascia alta.

Restano invariate le percentuali di compartecipazione in base all’indicatore ISEE:

Il Comune ricorda che la mensa rappresenta un servizio a domanda individuale e invita le famiglie a gestire le prenotazioni e i pagamenti esclusivamente tramite i canali digitali attivi.









