Quasi tre chili di cocaina tra auto e casa: arrestata una donna a Trapani

06/11/2025 09:08:00

Nuovo colpo al traffico di droga nel Trapanese. I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato una donna di 54 anni, del posto, trovata in possesso di quasi 3 chili di cocaina e 150 grammi di anfetamine. La sostanza era nascosta in parte all’interno della sua auto e in parte nella sua abitazione.

Il controllo nel quartiere Cappuccinelli

L’operazione è scattata nei pressi del quartiere Cappuccinelli, quando una pattuglia dell’Arma ha notato un’auto che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Il comportamento sospetto ha spinto i Carabinieri a fermare il veicolo e procedere al controllo. Alla guida c’era la donna, visibilmente nervosa. La perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire, nascosto in un sacchetto della spesa tra alcuni alimenti, un panetto di cocaina dal peso di circa un chilo.

La perquisizione in casa

La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione della donna, dove i militari hanno trovato altri 1,8 chili di cocaina e 150 grammi di anfetamine, nascosti all’interno di un mastello per la spazzatura. In totale, il valore della droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare introiti per circa 500mila euro.

Un altro controllo collegato

Nel corso della stessa giornata, i Carabinieri hanno fermato anche un 59enne di origine catanese, trovato con 16mila e 500 euro in contanti all’interno della sua auto. L’uomo non è stato in grado di giustificare la provenienza del denaro e per lui sono scattati accertamenti per ipotetici reati legati al traffico di stupefacenti.

Arresto e custodia cautelare

La 54enne, dopo la redazione degli atti, è stata condotta presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato la custodia cautelare in carcere.



