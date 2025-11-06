Maltempo in arrivo, allerta gialla su tutta la Sicilia

06/11/2025 17:05:00

Torna il maltempo sull’isola. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 7 novembre, un’allerta meteo gialla valida per l’intera Sicilia.

Sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci e temporali, in particolare sui settori tirrenici e ionici. “I fenomeni – si legge nel bollettino – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento”.

La Protezione civile invita enti locali e sindaci a predisporre le misure di prevenzione previste nei piani comunali, in vista del possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche.



