Cronaca

» Meteo
06/11/2025 17:05:00

Maltempo in arrivo, allerta gialla su tutta la Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762445112-0-maltempo-in-arrivo-allerta-gialla-su-tutta-la-sicilia.jpg

Torna il maltempo sull’isola. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 7 novembre, un’allerta meteo gialla valida per l’intera Sicilia.

 

Sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci e temporali, in particolare sui settori tirrenici e ionici. “I fenomeni – si legge nel bollettino – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento”.

 

La Protezione civile invita enti locali e sindaci a predisporre le misure di prevenzione previste nei piani comunali, in vista del possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche.

 



