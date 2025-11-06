Meteo Sicilia. Oggi sole sull'Isola, ma torna il maltempo. Domani piovaschi nel trapanese

06/11/2025 09:02:00

Dopo giornate instabili, la Sicilia torna per qualche ora sotto l’influenza dell’alta pressione. Oggi, giovedì, il tempo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola, con il sole che splenderà quasi indisturbato. Le temperature restano miti per il periodo, con massime comprese tra i 15 e i 22 gradi e minime stazionarie.

La tregua, però, durerà poco. Da venerdì la pressione tornerà a diminuire per l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse fin dal mattino, più intense nei settori ionici, dove non si escludono nubifragi. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime tra i 12 e i 20 gradi.

Nel Trapanese, la giornata di oggi sarà caratterizzata da qualche nube sparsa, ma nel complesso il tempo resterà buono. Le temperature oscilleranno tra 14 e 21 gradi, con il valore massimo previsto attorno alle ore 14. I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-orientali, con raffiche fino a 30 km/h, mentre l’intensità solare raggiungerà il picco a mezzogiorno con un indice UV di 3.6.

Domani, invece, il tempo peggiorerà anche nel Trapanese, con piovaschi intermittenti: pioggia moderata o forte al mattino, seguita da brevi rovesci e schiarite nel pomeriggio, fino a una serata più tranquilla con nuvolosità innocua.

In sintesi, sole oggi ma ombre all’orizzonte per venerdì, quando l’autunno tornerà a farsi sentire con piogge e un graduale abbassamento delle temperature su tutta la Sicilia.



