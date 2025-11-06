Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
06/11/2025 09:02:00

Meteo Sicilia. Oggi sole sull'Isola, ma torna il maltempo. Domani piovaschi nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762416177-0-meteo-sicilia-oggi-sole-sull-isola-ma-torna-il-maltempo-domani-piovaschi-nel-trapanese.jpg

Dopo giornate instabili, la Sicilia torna per qualche ora sotto l’influenza dell’alta pressione. Oggi, giovedì, il tempo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola, con il sole che splenderà quasi indisturbato. Le temperature restano miti per il periodo, con massime comprese tra i 15 e i 22 gradi e minime stazionarie.

La tregua, però, durerà poco. Da venerdì la pressione tornerà a diminuire per l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse fin dal mattino, più intense nei settori ionici, dove non si escludono nubifragi. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime tra i 12 e i 20 gradi.

 

Nel Trapanese, la giornata di oggi sarà caratterizzata da qualche nube sparsa, ma nel complesso il tempo resterà buono. Le temperature oscilleranno tra 14 e 21 gradi, con il valore massimo previsto attorno alle ore 14. I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-orientali, con raffiche fino a 30 km/h, mentre l’intensità solare raggiungerà il picco a mezzogiorno con un indice UV di 3.6.

 

Domani, invece, il tempo peggiorerà anche nel Trapanese, con piovaschi intermittenti: pioggia moderata o forte al mattino, seguita da brevi rovesci e schiarite nel pomeriggio, fino a una serata più tranquilla con nuvolosità innocua.

In sintesi, sole oggi ma ombre all’orizzonte per venerdì, quando l’autunno tornerà a farsi sentire con piogge e un graduale abbassamento delle temperature su tutta la Sicilia.









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...