Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
06/11/2025 10:19:00

Cuffaro, la Dc e la moglie del giudice ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762420850-0-cuffaro-la-dc-e-la-moglie-del-giudice.jpg

Tra le intercettazioni dell’inchiesta che scuote la politica siciliana (qui gli aggiornamenti di Tp24)  emerge anche un frammento emblematico, quasi una lezione di realpolitik alla maniera di Totò Cuffaro. In una conversazione registrata dai carabinieri, l’ex presidente della Regione riflette su come “cautelarsi” da eventuali nuove indagini.

«Ma se no sai… io sai che faccio ora? Faccio presidente del partito la moglie di…», diceva, riferendosi – secondo quanto emerge dagli atti – a Laura Abbadessa, moglie del magistrato Massimo Russo (il nome del quale è omissato negli atti).

Un ragionamento che i magistrati definiscono nella richiesta di misura cautelare come parte di una vera e propria “strategia della rispettabilità”: «Cuffaro – scrivono – sta collocando in posti chiave della Nuova Dc persone al di sopra di ogni sospetto», pur dubitando, osservano, «che ciò potesse metterlo davvero al riparo da nuove indagini».

Lo stesso Cuffaro, con un tono a metà tra il calcolo politico e l’ironia, si chiedeva:
«Cioè io sto mettendo le cose che devo mettere… ma bastano?».

Un interrogativo che, nelle carte dell’inchiesta, suona oggi come un’ammissione di consapevolezza.









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...