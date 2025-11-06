Erice, l'opposizione attacca la sindaca Toscano: "Comportamento inaccettabile"

06/11/2025 08:38:00

Seduta consiliare ad alta tensione, quella svoltasi nei giorni scorsi al Comune di Erice. I consiglieri comunali di opposizione — Assunta Aiello, Michele Cavarretta, Vincenzo Favara, Simona Mannina, Vincenzo Maltese e Alberto Pollari — hanno espresso in una nota “profondo disappunto” per l’atteggiamento tenuto, a loro dire, dalla sindaca Daniela Toscano durante la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alla gestione dei siti culturali cittadini da affidare alla Fondazione Erice Arte.

Secondo i consiglieri, il dibattito sarebbe stato caratterizzato da “grida, minacce e accuse diffamanti” che avrebbero ostacolato il regolare svolgimento dei lavori d’aula. L’opposizione ricorda che, come già avvenuto nella seduta del 13 marzo scorso, l’assemblea ha approvato a maggioranza alcuni emendamenti alla proposta originaria, con il voto favorevole anche dei consiglieri Spina, Passalacqua e Mazzeo.

Gli esponenti dell’opposizione denunciano inoltre “l’assenza ingiustificata” di diversi consiglieri di maggioranza nella seduta di prosecuzione dei lavori, definendola una “scelta imposta dalla sindaca” che avrebbe impedito un confronto sui punti all’ordine del giorno, tra cui la mozione su FuniErice, il servizio ASACOM e il manifesto contro le parole ostili.

“Questo comportamento — scrivono — vanifica il confronto democratico e priva i cittadini della possibilità di un dialogo trasparente sulle questioni di interesse pubblico”.

I consiglieri annunciano l’invio al Prefetto di Trapani dei video delle sedute del 3 novembre e del 13 marzo, “affinché vengano intraprese tutte le azioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività consiliari”. “La misura è colma — concludono —. Erice merita più rispetto e una politica all’altezza del mandato ricevuto dai cittadini”.



