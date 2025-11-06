Valderice in lutto per la scomparsa dell'ex Sindaco Alberto Spezia

06/11/2025 08:55:00

Valderice piange Alberto Spezia, figura di spicco della politica locale, già sindaco del Comune ed esponente di rilievo della Democrazia Cristiana.

Laureato in Scienze Politiche, Spezia ha dedicato la sua vita all’impegno pubblico e all’amministrazione, distinguendosi per competenza, equilibrio e spirito di servizio.

Nel corso della sua lunga carriera politica ha ricoperto diversi incarichi, diventando un punto di riferimento per la comunità valdericina e per il mondo cattolico democratico della provincia. Uomo di dialogo e di profondo senso civico, ha sempre mantenuto un rapporto diretto e autentico con i cittadini, conquistandosi la stima e l’affetto di molti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua disponibilità e il rispetto delle istituzioni.

A piangerlo con dolore sono i figli Antonella e Pier Vito, insieme alle amate nipoti Gabriella, Viviana ed Elena, ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene.

La camera ardente è allestita presso la struttura del Commiato della ditta Colletta Pietro & C. in via Trapani 13/15 a Valderice.

I funerali si terranno venerdì 7 novembre alle ore 15:30 nella chiesa di Cristo Re di Valderice.