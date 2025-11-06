Sezioni
Sport
06/11/2025 16:34:00

Ginnastica: Carola Floreno della Marsala Gym Lab Vice Campionessa Regionale Silver LE3

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762443680-0-ginnastica-carola-floreno-della-marsala-gym-lab-vice-campionessa-regionale-silver-le3.jpg

Sabato 1 novembre a Rosolini si è disputata la seconda prova del Campionato Regionale Eccellenza Silver di ginnastica artistica femminile valevole per la partecipazione alla Winter Edition che si terrà a Rimini dal 5 all'8 dicembre 2025. Per l'Asd Marsala Gym Lab a scendere in pedana è la ginnasta senior 1 Carola Floreno, classe 2009. Reduce da un piccolo infortunio che le ha impedito di partecipare alla prima prova, rientra non al massimo della forma ma totalizza un punteggio di 31.050 che fa ben sperare per la prova target di dicembre. Si posiziona prima in classifica nella gara di giornata e nel Campionato LE3 conquista il titolo di Vice Campionessa Regionale. 
"Partecipare a questa prova era fondamentale per poter rientrare tra le ginnaste che prenderanno parte alla Winter Edition, dichiara il Tecnico Gilda Tortorici. Abbiamo testato gli esercizi che porteremo a Rimini e potuto verificare gli elementi da mantenere e quelli da cambiare al fine di definire la migliore costruzione possibile per ottenere ottime esecuzioni. Qualche aggiustamento andrà fatto. Siamo soddisfatti di come Carola abbia affrontato la sua gara e la determinazione dimostrata nel mettere a segno un programma di difficoltà crescente". Il prossimo appuntamento per l'Asd Marsala Gym Lab sarà la prova regionale Duo del 15 novembre a Messina con le ginnaste Greta Arceri e Rachele Sciacca. 
 









