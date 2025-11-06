Dal 3 aprile nuovo volo Palermo-Parigi con Volotea

06/11/2025 22:00:00

Novità per i viaggiatori siciliani: a partire dal 3 aprile 2026, Volotea inaugurerà la nuova rotta Palermo–Parigi Orly, con frequenza settimanale ogni venerdì e quasi 10.000 posti in vendita per la prossima stagione.

Il nuovo collegamento rappresenta un’ulteriore opportunità per i passeggeri in partenza dallo scalo palermitano di raggiungere la capitale francese in modo diretto e comodo. Allo stesso tempo, consolida il legame turistico tra la Sicilia e la Francia, già servito da numerose rotte Volotea — tra cui Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Lourdes, Nantes, Strasburgo e Tolosa.

“Con l’introduzione della rotta per Parigi Orly confermiamo il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale da Palermo, offrendo ai passeggeri nuove opportunità di viaggio – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a sostenere il turismo e lo sviluppo economico e culturale della Sicilia”.

Soddisfazione anche da parte di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone e Borsellino.

“Il nuovo collegamento Palermo–Parigi Orly rafforza la nostra connettività internazionale e conferma il ruolo strategico del nostro scalo come hub del Mediterraneo – ha commentato Gianfranco Battisti, Amministratore delegato di Gesap –. La partnership con Volotea testimonia la fiducia nel potenziale di crescita di Palermo e nella strategia che stiamo portando avanti per valorizzare gli asset aeroportuali e sostenere lo sviluppo turistico ed economico del territorio”.

Per il 2026, Volotea opererà 20 rotte da Palermo: 5 nazionali (Firenze, Napoli, Olbia, Venezia e Verona); 10 verso la Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Lourdes-Tarbes, Nantes, Strasburgo, Tolosa e la novità Parigi Orly); 4 per la Grecia (Atene, Heraklion, Santorini e Zante); 1 per la Spagna (Bilbao).

Con questa nuova rotta, Palermo si conferma crocevia strategico dei collegamenti nel Mediterraneo e punto di riferimento per i flussi turistici tra Sicilia e Franci



