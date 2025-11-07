Antonini “tratta la resa”: vuole i soldi, rinuncia alla convenzione e resta fino a giugno

Dopo settimane di urla, dirette infuocate e fatture pro forma, Valerio Antonini prova a cambiare tono. O almeno a prendere tempo.
Il patron della Trapani Shark, finito nel vicolo cieco della convenzione revocata dal Comune, propone ora un “accordo bonario” per uscire dalla trappola in cui si è infilato da solo.
In una lunga lettera al sindaco Giacomo Tranchida, Antonini detta le sue condizioni:
il Comune gli deve rimborsare tutte le spese sostenute per il Palasport — lavori, impianti, led e parquet compresi — in cambio della rinuncia alla convenzione trentennale firmata nel 2023.
In pratica: “dammi i soldi, chiudiamo qui, e fammi restare fino a giugno”.
L’idea, spiega, è di presentare tutte le fatture “quietanzate”, ricevere il rimborso “in tre rate senza interessi” e, una volta incassato tutto, partecipare a un nuovo bando che il Comune dovrebbe bandire entro l’estate.
Nel frattempo la società, anche “non aggiudicataria”, continuerebbe ad usare in via esclusiva il Pala Shark per allenamenti e partite fino al 30 giugno 2026.
Antonini si dice pronto a “compensare” i 15 mila euro dell’impianto antincendio con le utenze non pagate. E conclude in tono conciliante:
“Nonostante tutti sappiano cosa penso di questa storia, per il bene comune sono pronto a fare un passo indietro, per evitare una guerra legale che metterebbe sotto scacco il bilancio comunale”.
Un passo indietro, certo. Ma con un assegno in mano.
Dopo le minacce, gli insulti e i post al vetriolo, adesso Antonini tenta la carta della trattativa.
Un modo elegante per dire: mi compro la pace.