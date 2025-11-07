Arriva la tempesta atlantica: in Sicilia pioggia, vento e allerta gialla
Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sulla Sicilia. Una saccatura di origine atlantica, in movimento dalla Penisola Iberica verso est, raggiungerà il Tirreno, determinando un deciso peggioramento del tempo su tutte le regioni meridionali.
I primi effetti si faranno sentire già nelle prossime ore sull’isola, con piogge e temporali localmente intensi, in estensione nel pomeriggio di domani anche alla Calabria, alla Basilicata, alla Campania e alla Puglia meridionale, in particolare sui versanti ionico e tirrenico.
Lo ha reso noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di venerdì 7 novembre l’allerta gialla su tutto il territorio siciliano.
I fenomeni potranno essere accompagnati da forti rovesci, raffiche di vento sostenute e frequente attività elettrica. Possibili disagi alla circolazione, soprattutto nelle aree interne e lungo la fascia costiera.
Il maltempo, secondo le previsioni, insisterà sulla Sicilia per tutto il weekend, con un miglioramento atteso solo a partire da domenica pomeriggio, quando la perturbazione si sposterà verso levante lasciando spazio a schiarite.
