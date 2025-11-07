Trapani, arrestato ladro seriale: prima ruba nove iPhone, poi tenta una rapina

07/11/2025 11:29:00

È finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico un trentenne palermitano protagonista di una vera e propria escalation criminale tra furti e rapine nel centro di Trapani.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il giovane, qualche giorno fa, aveva messo a segno un furto aggravato ai danni di un negozio di telefonia situato in una delle principali vie della città.

Nella notte aveva frantumato con un tubo di ferro la vetrina del locale, distrutto le teche interne e rubato nove iPhone del valore complessivo di circa 9.000 euro, per poi fuggire rapidamente con la refurtiva.

La mattina successiva, durante un normale controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un giovane nei pressi dello stesso negozio: abiti diversi rispetto alla notte del furto, ma tratti somatici coincidenti con quelli descritti nelle prime segnalazioni.

Alla vista della Polizia, il ragazzo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e identificato. Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava proprio dell’autore del furto.

Il trentenne è stato quindi denunciato a piede libero e raggiunto da un foglio di via obbligatorio, firmato dal Questore di Trapani, con l’obbligo di lasciare i comuni di Trapani ed Erice e il divieto di farvi ritorno per tre anni.

Ma poche ore dopo, il giovane ha violato la misura: entrato in un negozio di abbigliamento, ha rubato diversi capi per un valore di circa 500 euro. Scoperto dal direttore, ha reagito con violenza per tentare la fuga, trasformando il furto in rapina impropria.

Ne è nato un inseguimento tra le vie del centro, concluso con il nuovo intervento dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, che lo hanno arrestato in flagranza di reato e recuperato l’intera refurtiva.

Il giovane è stato condotto davanti al giudice per il rito direttissimo. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico, accogliendo la richiesta della Procura di Trapani.



