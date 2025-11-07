Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
07/11/2025 20:30:00

Erice: si rafforzano i Servizi Sociali del Comune con tre assistenti e una psicologa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/erice-si-rafforzano-i-servizi-sociali-del-comune-con-tre-assistenti-e-una-psicologa-450.png

Si rafforza il team dei Servizi sociali del Comune di Erice. Entrano in servizio quattro nuove professioniste: le assistenti sociali Stefania Genovese, Maria Rosaria Lombardo e Gabriella Marino, e la psicologa Leonarda Vultaggio, tutte assunte tramite procedura di mobilità da altri enti pubblici.

 

Le nuove dipendenti sono state accolte dalla sindaca Daniela Toscano, dall’assessore al personale Vito Milana e dall’assessora ai Servizi sociali Carmela Daidone, insieme alla responsabile del settore, Leonarda Messina, nella sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta.

 

L’amministrazione comunale sottolinea come il potenziamento dell’organico consenta di migliorare la capacità di ascolto e di intervento a favore dei cittadini. «Non è solo un rafforzamento del servizio – ha dichiarato la sindaca Toscano – ma un modo per rendere più vicina e competente la risposta del Comune ai bisogni della comunità».

Anche l’assessore Milana ha evidenziato la scelta della mobilità come «un modo per garantire tempi rapidi e personale già formato, pronto a operare da subito», mentre l’assessora Daidone ha spiegato che l’arrivo delle nuove professioniste «permetterà una presenza più capillare e interventi più efficaci a sostegno di famiglie, minori e persone in difficoltà».

 

La presenza della psicologa rappresenta inoltre un valore aggiunto, poiché in provincia di Trapani questa figura è presente solo in pochi Comuni. Un passo in avanti, dunque, verso un welfare locale più moderno, competente e vicino ai cittadini.









