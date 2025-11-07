Marsala, Eleonora Lo Curto attacca: “Con questo comunicato Grillo mostra ..."

07/11/2025 17:01:00

Non si fa attendere la replica politica al documento diffuso da assessori e rappresentanti politici che, nelle scorse ore, hanno annunciato il loro sostegno alla ricandidatura del sindaco Massimo Grillo per le amministrative del 2026.

A prendere posizione è Eleonora Lo Curto, ex deputata regionale e figura di riferimento del centrodestra marsalese, che in una nota definisce l’iniziativa “la manifestazione più evidente della debolezza del sindaco”.

“Con questo comunicato stampa – scrive Lo Curto – sottoscritto da singoli assessori e da Cipriano Sciacca, Grillo manifesta più che mai tutta la sua debolezza. A fronte della visione di una città che non esiste se non nella fantasia di chi ne vanta le meraviglie, emergono in modo chiaro tre aspetti”.

La commissaria della Lega elenca poi i punti che, a suo dire, mettono in luce la fragilità politica dell’amministrazione:

“Il primo è la disperata ricerca di una interlocuzione con i partiti del centrodestra che hanno già più volte detto che non ricadranno mai più nell’errore di credere in Grillo. Il secondo è il tentativo di convocare un tavolo del centrodestra per discutere della sua ricandidatura, che manifesta un’ingenuità a dir poco disarmante, giacché né Grillo né i suoi sodali hanno titolo per convocare i partiti”.

Lo Curto parla poi di “un pavido tentativo di mostrare i muscoli”, sostenendo che “Grillo e la sua giunta sono debolissimi e che tale tentativo non fa paura a nessuno”.

Secondo l’ex parlamentare regionale, il centrodestra “unitamente alle liste civiche farà presto sintesi, e sarà una sintesi unitaria”.

Non manca, infine, una frecciata all’attuale presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, che non figura tra i firmatari del documento:

“Non sembra affatto un caso la mancata sottoscrizione di questo documento da parte del presidente Sturiano – conclude Lo Curto – perché su questo, ci scommetto, Grillo sa di non poter contare sino alla fine. Il che lascia intendere che il documento non ha alcun valore politico e la sua consistenza è pari a un castello di carte pronto a cadere al primo soffio”.



