Trapani: ai Comuni le competenze sui pubblici spettacoli. Incontro in Prefettura

07/11/2025 00:20:00

In Prefettura di Trapani si è svolto un incontro dedicato al tema del trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa previste dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), riguardanti lo svolgimento dei pubblici spettacoli e trattenimenti.

L’iniziativa, organizzata d’intesa con la Questura di Trapani, ha avuto l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni comunali della provincia le indicazioni operative necessarie per l’attuazione della nuova normativa introdotta dal Decreto Legislativo 12 settembre 2025, n. 138, con cui è stato dato compimento a una parte dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.

La riforma, infatti, prevede il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di pubblici spettacoli, finora esercitate dagli organi di pubblica sicurezza, segnando un passo significativo nel percorso di autonomia amministrativa e gestionale degli enti locali siciliani.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni della provincia di Trapani e dell’ANCI Sicilia, in un momento di confronto tecnico e istituzionale volto ad assicurare un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.



