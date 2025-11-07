Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
07/11/2025 00:20:00

Trapani: ai Comuni le competenze sui pubblici spettacoli. Incontro in Prefettura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/trapani-ai-comuni-le-competenze-sui-pubblici-spettacoli-incontro-in-prefettura-450.jpg

In Prefettura di Trapani si è svolto un incontro dedicato al tema del trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa previste dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), riguardanti lo svolgimento dei pubblici spettacoli e trattenimenti.

 

L’iniziativa, organizzata d’intesa con la Questura di Trapani, ha avuto l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni comunali della provincia le indicazioni operative necessarie per l’attuazione della nuova normativa introdotta dal Decreto Legislativo 12 settembre 2025, n. 138, con cui è stato dato compimento a una parte dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.

 

La riforma, infatti, prevede il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di pubblici spettacoli, finora esercitate dagli organi di pubblica sicurezza, segnando un passo significativo nel percorso di autonomia amministrativa e gestionale degli enti locali siciliani.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni della provincia di Trapani e dell’ANCI Sicilia, in un momento di confronto tecnico e istituzionale volto ad assicurare un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...