Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
07/11/2025 20:00:00

Diocesi di Mazara: al via il bando "Innovagiovani" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/1762540730-0-diocesi-di-mazara-al-via-il-bando-innovagiovani.jpg

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al bando “Innovagiovani: lavoro, reti, tecnologia per un futuro sostenibile”, promosso dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con il Progetto Policoro della Diocesi di Mazara del Vallo.

L’iniziativa punta a selezionare una idea imprenditoriale giovanile e innovativa che favorisca la crescita del territorio, con particolare attenzione ai progetti a impatto sociale. Tra gli obiettivi del bando: formazione, opportunità di contatti professionali, promozione della cultura d’impresa e sostegno concreto alla nascita di una nuova attività innovativa.

Le proposte dovranno essere sostenibili nel tempo e riguardare uno dei seguenti ambiti: agricoltura sociale, tutela ambientale, lotta allo spreco alimentare o innovazione digitale a fini sociali. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati, residenti nel territorio della Diocesi.

Il termine per presentare la propria idea imprenditoriale è fissato al 3 dicembre 2025.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Diocesi: diocesimazara.eu.

 

                                                                                                                                *****

 

 Nino Bertolino è il nuovo presidente dell’AMCI

Il dottor Nino Bertolino, cardiologo in pensione, è stato eletto presidente della sezione di Mazara del Vallo dell’AMCI, l’Associazione Medici Cattolici Italiani. Subentra al dottor Giuseppe Parisi, scomparso alcuni mesi fa. L’elezione si è svolta lo scorso 18 ottobre, nella cappella dell’ospedale Abele Ajello, durante la festa liturgica di San Luca Evangelista, patrono dei medici. Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, erano presenti tredici medici e l’assistente ecclesiastico don Antonino Favata.

 

«La professione del medico è una missione – ha ricordato il Vescovo – un servizio attento e generoso. Dalla partecipazione all’Eucaristia nasce la gioia e l’entusiasmo per umanizzare la medicina, riconoscendo la cura come relazione profonda tra medico e paziente».



Religioni | 2025-11-07 20:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/diocesi-di-mazara-al-via-il-bando-innovagiovani-250.jpg

Diocesi di Mazara: al via il bando "Innovagiovani" 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al bando “Innovagiovani: lavoro, reti, tecnologia per un futuro sostenibile”, promosso dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con il...







Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...