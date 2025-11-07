Diocesi di Mazara: al via il bando "Innovagiovani" 

07/11/2025 20:00:00

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al bando “Innovagiovani: lavoro, reti, tecnologia per un futuro sostenibile”, promosso dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con il Progetto Policoro della Diocesi di Mazara del Vallo.

L’iniziativa punta a selezionare una idea imprenditoriale giovanile e innovativa che favorisca la crescita del territorio, con particolare attenzione ai progetti a impatto sociale. Tra gli obiettivi del bando: formazione, opportunità di contatti professionali, promozione della cultura d’impresa e sostegno concreto alla nascita di una nuova attività innovativa.

Le proposte dovranno essere sostenibili nel tempo e riguardare uno dei seguenti ambiti: agricoltura sociale, tutela ambientale, lotta allo spreco alimentare o innovazione digitale a fini sociali. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati, residenti nel territorio della Diocesi.

Il termine per presentare la propria idea imprenditoriale è fissato al 3 dicembre 2025.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Diocesi: diocesimazara.eu.

Nino Bertolino è il nuovo presidente dell’AMCI

Il dottor Nino Bertolino, cardiologo in pensione, è stato eletto presidente della sezione di Mazara del Vallo dell’AMCI, l’Associazione Medici Cattolici Italiani. Subentra al dottor Giuseppe Parisi, scomparso alcuni mesi fa. L’elezione si è svolta lo scorso 18 ottobre, nella cappella dell’ospedale Abele Ajello, durante la festa liturgica di San Luca Evangelista, patrono dei medici. Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, erano presenti tredici medici e l’assistente ecclesiastico don Antonino Favata.

«La professione del medico è una missione – ha ricordato il Vescovo – un servizio attento e generoso. Dalla partecipazione all’Eucaristia nasce la gioia e l’entusiasmo per umanizzare la medicina, riconoscendo la cura come relazione profonda tra medico e paziente».



