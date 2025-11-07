Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
07/11/2025 07:01:00

Le assemblee sindacali del personale delle scuola a Marsala, i disagi per le famiglie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/le-assemblee-sindacali-del-personale-delle-scuola-a-marsala-i-disagi-per-le-famiglie-450.png

Gentile redazione di Tp24, 

 

vi scrivo per segnalare un "malcostume" ormai ampiamente diffuso tra i docenti della scuola (di vario grado) di "aderire" ma "non partecipare" alle varie assemblee sindacali organizzate durante l'anno scolastico ...

Se da un lato è un diritto dei docenti partecipare alle assemblee sindacali, è anche diritto degli studenti non perdere ore scolastiche. Il problema che si presenta non è tanto la partecipazione all'assemblea sindacale (è un diritto) ma utilizzare l'assemblea sindacale per fare altro. 

Un'assemblea sindacale si trasforma quindi in un problema di recupero della prole dalla scuola, dovuta all'uscita anticipata. 

Il problema si ripresenterà oggi per l'assemblea sindacale prevista a Marsala. 

Mi chiedo: quanti docenti parteciperanno all'assemblea sindacale per cui hanno richiesto un permesso?...domani buone parte delle scuole licenzieranno gli alunni a partire dalle 11....

Non è forse un diritto anche per noi genitori sapere perché gli insegnanti possono andarsene a casa senza problemi (utilizzando l'adesione all'assemblea) e noi genitori avere il problema di organizzarci per recuperare i figli??

Cordiali saluti

Uno dei tanti Genitori (papà di 3 figli)









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...