Le assemblee sindacali del personale delle scuola a Marsala, i disagi per le famiglie

07/11/2025 07:01:00

Gentile redazione di Tp24,

vi scrivo per segnalare un "malcostume" ormai ampiamente diffuso tra i docenti della scuola (di vario grado) di "aderire" ma "non partecipare" alle varie assemblee sindacali organizzate durante l'anno scolastico ...

Se da un lato è un diritto dei docenti partecipare alle assemblee sindacali, è anche diritto degli studenti non perdere ore scolastiche. Il problema che si presenta non è tanto la partecipazione all'assemblea sindacale (è un diritto) ma utilizzare l'assemblea sindacale per fare altro.

Un'assemblea sindacale si trasforma quindi in un problema di recupero della prole dalla scuola, dovuta all'uscita anticipata.

Il problema si ripresenterà oggi per l'assemblea sindacale prevista a Marsala.

Mi chiedo: quanti docenti parteciperanno all'assemblea sindacale per cui hanno richiesto un permesso?...domani buone parte delle scuole licenzieranno gli alunni a partire dalle 11....

Non è forse un diritto anche per noi genitori sapere perché gli insegnanti possono andarsene a casa senza problemi (utilizzando l'adesione all'assemblea) e noi genitori avere il problema di organizzarci per recuperare i figli??

Cordiali saluti

Uno dei tanti Genitori (papà di 3 figli)



