"I Giorni della Ricerca": AIRC celebra 60 anni di impegno per trasformare scienza in cura

07/11/2025 18:00:00

Dal 27 ottobre al 16 novembre Fondazione AIRC celebra i suoi sessant’anni con “I Giorni della Ricerca”, una grande mobilitazione nazionale per sostenere il lavoro dei 5.400 ricercatori impegnati in 96 istituzioni italiane nella lotta contro il cancro.

L’iniziativa, partita dal Palazzo del Quirinale, coinvolge tv, radio, scuole, piazze, squadre di calcio e aziende per diffondere una corretta informazione e raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica.

Sabato 8 novembre, in circa 2.400 piazze italiane, i volontari AIRC distribuiranno i tradizionali Cioccolatini della Ricerca: confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente Venchi, disponibili con una donazione minima di 15 euro. I cioccolatini saranno in vendita anche nelle filiali Banco BPM e online su Amazon.it.

Oggi, grazie ai progressi scientifici, una persona su due colpita da tumore può guarire, recuperando una normale aspettativa di vita. Ma restano oltre 390 mila nuove diagnosi ogni anno in Italia, motivo per cui la ricerca deve continuare a essere sostenuta con forza.

I “Giorni della Ricerca” sono anche un racconto di volti e storie: come Massimo, artista calabrese guarito da un linfoma, e Dalila, mamma che ha superato un carcinoma mammario grazie ai progressi della scienza. O come Elisa Taiana, giovane ricercatrice impegnata sul mieloma multiplo al Policlinico di Milano, sostenuta da AIRC con il programma “My First AIRC Grant”.

A fianco della Fondazione anche la RAI, che fino al 9 novembre dedica spazi di approfondimento e informazione, e il mondo del calcio, con l’iniziativa “Un Gol per la Ricerca”, che coinvolge la Serie A e la Nazionale.

Per tutto il mese AIRC aderisce inoltre al movimento internazionale Movember, con la campagna digitale “Sinonimi & Controlli” per promuovere la prevenzione dei tumori maschili. “Affrontiamo il cancro. Insieme.” è il messaggio che unisce volontari, donatori, scienziati e cittadini in un unico obiettivo: trasformare la ricerca in vita.

Tutte le informazioni e i punti di raccolta sono disponibili su airc.it



