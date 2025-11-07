Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
07/11/2025 18:00:00

"I Giorni della Ricerca": AIRC celebra 60 anni di impegno per trasformare scienza in cura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/i-giorni-della-ricerca-airc-celebra-60-anni-di-impegno-per-trasformare-scienza-in-cura-450.png

Dal 27 ottobre al 16 novembre Fondazione AIRC celebra i suoi sessant’anni con “I Giorni della Ricerca”, una grande mobilitazione nazionale per sostenere il lavoro dei 5.400 ricercatori impegnati in 96 istituzioni italiane nella lotta contro il cancro.

 

L’iniziativa, partita dal Palazzo del Quirinale, coinvolge tv, radio, scuole, piazze, squadre di calcio e aziende per diffondere una corretta informazione e raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica.

 

Sabato 8 novembre, in circa 2.400 piazze italiane, i volontari AIRC distribuiranno i tradizionali Cioccolatini della Ricerca: confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente Venchi, disponibili con una donazione minima di 15 euro. I cioccolatini saranno in vendita anche nelle filiali Banco BPM e online su Amazon.it.

Oggi, grazie ai progressi scientifici, una persona su due colpita da tumore può guarire, recuperando una normale aspettativa di vita. Ma restano oltre 390 mila nuove diagnosi ogni anno in Italia, motivo per cui la ricerca deve continuare a essere sostenuta con forza.

 

I “Giorni della Ricerca” sono anche un racconto di volti e storie: come Massimo, artista calabrese guarito da un linfoma, e Dalila, mamma che ha superato un carcinoma mammario grazie ai progressi della scienza. O come Elisa Taiana, giovane ricercatrice impegnata sul mieloma multiplo al Policlinico di Milano, sostenuta da AIRC con il programma “My First AIRC Grant”.

 

A fianco della Fondazione anche la RAI, che fino al 9 novembre dedica spazi di approfondimento e informazione, e il mondo del calcio, con l’iniziativa “Un Gol per la Ricerca”, che coinvolge la Serie A e la Nazionale.

Per tutto il mese AIRC aderisce inoltre al movimento internazionale Movember, con la campagna digitale “Sinonimi & Controlli” per promuovere la prevenzione dei tumori maschili. “Affrontiamo il cancro. Insieme.” è il messaggio che unisce volontari, donatori, scienziati e cittadini in un unico obiettivo: trasformare la ricerca in vita.

 Tutte le informazioni e i punti di raccolta sono disponibili su airc.it









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...