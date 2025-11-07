Scacchi: la Lilybetana brilla al Campionato Italiano Under 18 di Lignano Sabbiadoro

07/11/2025 18:55:00

La Società Scacchistica Lilybetana torna a distinguersi anche sul palcoscenico nazionale. Dal 30 ottobre al 2 novembre, nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro, si è svolto il Campionato Italiano a Squadre Under 18, uno degli appuntamenti più attesi del calendario giovanile della Federazione Scacchistica Italiana.

L’edizione di quest’anno ha registrato numeri da record: 101 squadre da ogni parte d’Italia, segno di un movimento in continua crescita e di una passione che coinvolge sempre più giovani.

A rappresentare Marsala c’era la squadra Under 16 della Lilybetana, formata da Simone Titone Pietro, Luigi Mancuso, Francesco Lembo e Lorenzo Montalto, sotto la guida dell’istruttore Antonino Meo.

Nonostante un tabellone iniziale che li vedeva partire ultimi per ranking, i giovani scacchisti marsalesi non si sono mai arresi. Turno dopo turno, con concentrazione e spirito di squadra, hanno affrontato giornate lunghe e impegnative – oltre sei ore di gioco, analisi e preparazione – mantenendo sempre entusiasmo e determinazione.

Dopo sei intensi turni, la Lilybetana ha firmato una splendida rimonta, chiudendo all’undicesimo posto. Un risultato di grande prestigio, considerando la difficoltà del torneo e il livello altissimo degli avversari.

Per i giovani della società marsalese, un’esperienza che vale come una vittoria: una tappa di crescita, maturità e orgoglio sportivo, che conferma la Lilybetana come una delle realtà più vive e promettenti del panorama scacchistico siciliano.



