Calcio: un'onda di tifosi azzurri al Dino Liotta per il match clou Licata - Marsala 1912

08/11/2025 12:40:00

Non un semplice scontro al vertice, ma una vera e propria battaglia per la vetta che promette scintille e adrenalina. Licata Calcio e Marsala 1912 si affronteranno domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14:30, per la nona giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia, Girone A. Un duello che va oltre i tre punti, un vero e proprio spareggio per la vetta che tiene con il fiato sospeso l'intera categoria. I numeri parlano chiaro e descrivono una situazione di classifica incandescente. Il Licata è attualmente capolista con 19 punti, forte del fattore campo del "Dino Liotta". Subito dietro, incalza il Marsala 1912 a quota 18, pronto ad approfittare di ogni passo falso dei gialloblù ed una certezza: il Marsala è in cerca del sorpasso.

A rendere il quadro ancora più appassionante è la situazione del Licata, che vanta sì un punto di vantaggio, ma con una gara da recuperare (quella contro il Partinicaudace), il cui esito è attualmente sospeso tra campo ed aule federali. La posta in gioco è altissima, in caso di vittoria, il Marsala 1912 non si limiterebbe ad agganciare gli avversari, ma volerebbe in vetta solitaria alla classifica, conquistando non solo il primato ma anche un’iniezione di fiducia fondamentale per il prosieguo del campionato. Mister Chinnici e i suoi uomini sanno bene che una vittoria in trasferta a Licata, in uno scontro diretto così cruciale, potrebbe rappresentare la svolta importante per la stagione lilibetana.

Ma il big match non sarà giocato solo sul rettangolo verde. Il "Dino Liotta" si prepara a trasformarsi in una vera e propria bolgia, con una massiccia e attesissima presenza dei tifosi marsalesi. L'amore per i colori azzurri ha spinto centinaia di supporter a organizzarsi con pullman e auto, per affrontare la trasferta e sostenere la squadra in un momento così cruciale. Saranno loro, con la loro passione incondizionata, il "dodicesimo uomo" in campo, pronti a creare un’atmosfera da categoria superiore. L'entusiasmo della tifoseria, unito alla determinazione della squadra, rende il Marsala 1912 un avversario temibile e spinto da una carica emotiva che va oltre gli schemi tattici. La trasferta di Licata non è solo una partita: è una prova di forza, la dimostrazione di quanto la città di Marsala creda nel sogno di tornare in categorie che meglio si addicono alla sua storia calcistica.

Si preannuncia un match teso, dominato dalla tattica, ma che potrebbe risolversi con un episodio o un colpo di genio. La capacità del Marsala di Mister Chinnici di reggere l'impatto ambientale di un "Dino Liotta" vestito di gialloblu e la voglia di neutralizzare gli attaccanti della capolista saranno i punti chiave. Per i lilibetani sarà fondamentale coniugare solidità difensiva e cinismo in attacco, trasformando l'energia dei propri tifosi in concentrazione e grinta agonistica. Domani, il verdetto del campo dirà chi è il vero padrone del Girone A e se il Marsala 1912 è pronto a scrivere una nuova, entusiasmante, pagina della sua storia. Di seguito l'intervista a Mister Filippo Chinnici:



