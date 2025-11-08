Trapani (di nuovo) all'ultimo respiro: vittoria da playoff con il Picerno

Vittoria all'ultimo respiro per il Trapani che supera 2-1 in rimonta il Picerno, compiendo un importante balzo in avanti in classifica ed entrando, almeno momentaneamente, in zona play-off.
Partita pazza quella del Trapani che va sotto subito nel punteggio per un errore, ma che non si demoralizza e prova in ogni modo a recuperare la gara, riuscendoci nel finale grazie a Manuel Fischnaller, autore della doppietta che permette ai granata di proseguire nella loro rimonta in classifica, trovando anche quella continuità essenziale per centrare il risultato.
Pronti via e i granata si ritrovano sotto nel punteggio. Al 6', infatti, una disattenzione difensiva consente ad Abreu di presentarsi davanti al portiere trapanese e batterlo per il vantaggio del Picerno.
Il Trapani non si scompone e al 19' trova pure il pareggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco: il cross dalla sinistra di Giron viene raccolto da Grandolfo che, però, prima di battere a rete era oltre l'ultimo difensore del Picerno.
I granata si rivedono ancora con Grandolfo, prima di lasciare il finale di tempo agli ospiti che si rendono pericolosi in un paio di occasioni, quindi, si va al riposo sull'1-0 per il Picerno.
Nell'intervallo, l'allenatore Aronica lascia negli spogliatoi Vazquez e Carriero, sostituiti da Canotto e Ciuferri, passando al 4-2-3-1, quindi i granata ci provano con Di Noia prima di reclamare un calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara.
La massima punizione, invece, viene concessa al 79' per un fallo si Grandolfo e sul dischetto si presenta Fischnaller che piazza la sfera alla destra del portiere, riportando il risultato in parità.
L'attaccante granata a questo punto diventa il protagonista, perché prima di prova su cross di Canotto, mancando il raddoppio, e poi regala la gioia da 3 punti al termine del recupero con un tiro da fuori area.