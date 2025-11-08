8 Novembre: Orban negli Usa, tregua precaria a Gaza, nuova portaerei per la Cina

08/11/2025 07:25:00

E' l'8 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Gli italiani che lavorano nelle basi americane di Vicenza, Aviano e Livorno sono rimasti senza stipendio per colpa dello shutdown. Negli Stati Uniti cresce il timore che il blocco, se continuerà, metterà a rischio i viaggi per la festa del Ringraziamento

• Orbán è volato alla Casa Bianca ed è riuscito a convincere Trump a esentarlo dalle sanzioni a gas e petrolio russo. «Lo rispetto e sono suo amico», ha detto il presidente statunitense

• La Russia continua a imporre il «passaporto forzato» russo agli ucraini di certe regioni occupate, pena la perdita di certi diritti. L’Ue vuole limitare i diritti di accesso all’area Schengen a chi possiede un passaporto russo

• Trump dice che a Gaza sarà schierata «prestissimo» una forza di pace internazionale. Nella Striscia la tregua è precaria, ma si è passati comunque da 200 morti ogni due giorni (prima dell’accordo) a 200 morti in un mese (dopo l’accordo)

• La Cina ha varato una nuova portaerei supertecnologica. Secondo la Cnn la corsa al riarmo di Pechino è impressionante

• In Nepal sono state sospese le ricerche di Marco Di Marcello e Markus Kirchler, i due scalatori ancora dispersi dopo la valanga di lunedì

• Il sistema informatico dei magistrati è andato in tilt per settimane. Alla Procura di Milano sono dovuti tornare alla carta per scongiurare il rischio di scarcerazioni dovute a scadenze di termini

• Il segretario generale della Cgil Landini ha indetto uno sciopero generale contro la manovra per il 12 dicembre. Meloni ha commentato così sui social: «Indovinate che giorno è?»



• Meloni ha costretto Renato Brunetta, ora presidente del Cnel, a rinunciare ad aumentarsi lo stipendio

• La Commissione europea sta valutando la possibilità di rinviare di un anno l’applicazione dell’Ai Act. Il Financial Times scrive che la Commissione ha ceduto alle pressioni delle Big Tech americane, ma da Bruxelles smentiscono

• Open Ai dovrà affrontare sette querele con le quali si accusa ChatGpt di aver spinto utenti fragili al suicidio o alla follia. Le Borse temono che quella dell’Ai sia una bolla

• Meta guadagna 16 miliardi l’anno con gli annunci truffa. Poco meno della manovra economica del governo italiano

• I pro Pal a Parigi tirano fuori i fumogeni nella sala della Filarmonica. Due donne ebree in visita al Vaticano accusano una guardia svizzera di antisemitismo

• Una barca con 62 persone è alla deriva a 40 miglia dalla costa di Malta. A Lampedusa sono sbarcati 206 migranti

• Gino Cecchettin ha accolto positivamenta la rinuncia della Procura a continuare il processo contro Filippo Turetta

• A Ostia hanno arrestato 13 persone e denunciato altre 9 per traffico di droga

• A Venezia una borseggiatrice seriale resterà in carcere anche se incinta (il centrodestra esulta, e dice: «Merito nostro che abbiamo cambiato la legge»)

• La casa di Vittorio De Sica a Roma sull’Aventino è in vendita per un milione e 50 mila euro (in realtà si tratta solo di una porzione della casa, 122 metri quadri più cento di terrazzo)

• Don Riccardo Robella, 53 anni, cappellano del Torino calcio, è rimasto ferito in un incidente d’auto sulla A6

• Christoph Schmid, comandante degli Schützen di Bolzano (cioè i tradizionali bersaglieri tirolesi), ha scritto una lettera aperta a Sinner per accusarlo di essere «troppo italiano»

• Sono morti James Watson (97), uno degli scienziati che scoprì la struttura del dna, l’inventore della talpa meccanica Riccardo Lovat (97), l’ex pdg di Renault Louis Schweitzer (83), il regista neozelandese Lee Tamahori (75)



Titoli

Corriere della Sera: Sciopero, lite tra Cgil e governo

la Repubblica: Sciopero contro la manovra

La Stampa: L’asse Trump-Orban all’attacco dell’Europa

Il Sole 24 Ore: Banche, in tre mesi utili a 6,5 miliardi

Avvenire: Fronte antidroghe

Il Messaggero: Nuove droghe, allarme del Colle

Il Giornale: Landini sfascia l’Italia

Qn: Sciopero contro la manovra / Meloni ironizza: di venerdì

Il Fatto: Meloni in 4 manovre: ruba / ai poveri per dare ai ricchi

Libero: Le carte che smontano / le bufale su Almasri

La Verità: Africano «protetto» dal giudice / tenta di uccidere una modella

Il Mattino: Campania, la spinta dei leader

il Quotidiano del Sud: Il venerdì della Cgil

Domani: Sciopero per la manovra dei ricchi / Meloni e Salvini deridono la Cgil



