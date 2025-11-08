In Prefettura a Trapani un incontro sulla campagna olivicola 2025

08/11/2025 12:00:00

In Prefettura a Trapani si è tenuto un incontro dedicato alla sicurezza e alla legalità nel settore agricolo, con un’attenzione particolare alla campagna olivicola in corso. Al tavolo, presieduto dal prefetto Daniela Lupo, hanno partecipato sindaci, forze dell’ordine, enti di controllo, associazioni di categoria e sindacati.

L’obiettivo è uno: garantire condizioni di lavoro regolari e sicure per i migliaia di braccianti impegnati in queste settimane nella raccolta delle olive, contrastando al tempo stesso il lavoro nero e gli insediamenti abusivi nelle campagne.

Il campo di accoglienza per i lavoratori stagionali

Durante la riunione è stato fatto il punto anche sul nuovo campo di accoglienza per migranti a Campobello di Mazara, allestito all’interno dell’ex oleificio “Fontane d’Oro”, bene confiscato alla mafia e ristrutturato con fondi del Ministero dell’Interno. La gestione è affidata alla Croce Rossa di Castelvetrano. Qui troveranno ospitalità i lavoratori stagionali regolarmente assunti e in possesso di permesso di soggiorno, in modo da superare la piaga dei campi abusivi che per anni hanno creato problemi di degrado e sicurezza nel Belìce.

Controlli e sanzioni

Nei mesi scorsi sono aumentati i controlli da parte di Prefettura, forze di polizia e ispettorati. Il bilancio finora parla di 23 lavoratori irregolari individuati, 12 titolari di aziende deferiti alla magistratura, sanzioni per circa 60 mila euro, due sospensioni di attività e 5 lavoratori denunciati per aver percepito indebitamente aiuti pubblici.

Anche l’ASP di Trapani ha intensificato le verifiche: su 50 aziende agricole ispezionate, sono state riscontrate 24 violazioni in materia di sicurezza.

Informazione e formazione

Accanto ai controlli, si punta sulla prevenzione. L’Azienda sanitaria provinciale lancerà una campagna informativa sulla sicurezza nei campi, con opuscoli multilingue e un camper itinerante che raggiungerà le zone più interessate dalla raccolta. L’obiettivo è spiegare diritti, doveri e norme di sicurezza, anche ai lavoratori stranieri.

Infine, sindacati e associazioni datoriali sono stati invitati a promuovere iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in collaborazione con i centri per l’impiego e con il portale regionale “ET-Labora.it”.

Il prefetto Lupo ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori: «Solo unendo le forze – ha detto – possiamo garantire legalità, dignità e sicurezza nel settore agricolo».



