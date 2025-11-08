Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
08/11/2025 12:00:00

In Prefettura a Trapani un incontro sulla campagna olivicola 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/in-prefettura-a-trapani-un-incontro-sulla-campagna-olivicola-2025-450.jpg

 In Prefettura a Trapani si è tenuto un incontro dedicato alla sicurezza e alla legalità nel settore agricolo, con un’attenzione particolare alla campagna olivicola in corso. Al tavolo, presieduto dal prefetto Daniela Lupo, hanno partecipato sindaci, forze dell’ordine, enti di controllo, associazioni di categoria e sindacati.

L’obiettivo è uno: garantire condizioni di lavoro regolari e sicure per i migliaia di braccianti impegnati in queste settimane nella raccolta delle olive, contrastando al tempo stesso il lavoro nero e gli insediamenti abusivi nelle campagne.

 

Il campo di accoglienza per i lavoratori stagionali

Durante la riunione è stato fatto il punto anche sul nuovo campo di accoglienza per migranti a Campobello di Mazara, allestito all’interno dell’ex oleificio “Fontane d’Oro”, bene confiscato alla mafia e ristrutturato con fondi del Ministero dell’Interno. La gestione è affidata alla Croce Rossa di Castelvetrano. Qui troveranno ospitalità i lavoratori stagionali regolarmente assunti e in possesso di permesso di soggiorno, in modo da superare la piaga dei campi abusivi che per anni hanno creato problemi di degrado e sicurezza nel Belìce.

 

Controlli e sanzioni

Nei mesi scorsi sono aumentati i controlli da parte di Prefettura, forze di polizia e ispettorati. Il bilancio finora parla di 23 lavoratori irregolari individuati, 12 titolari di aziende deferiti alla magistratura, sanzioni per circa 60 mila euro, due sospensioni di attività e 5 lavoratori denunciati per aver percepito indebitamente aiuti pubblici.
Anche l’ASP di Trapani ha intensificato le verifiche: su 50 aziende agricole ispezionate, sono state riscontrate 24 violazioni in materia di sicurezza.

 

Informazione e formazione

Accanto ai controlli, si punta sulla prevenzione. L’Azienda sanitaria provinciale lancerà una campagna informativa sulla sicurezza nei campi, con opuscoli multilingue e un camper itinerante che raggiungerà le zone più interessate dalla raccolta. L’obiettivo è spiegare diritti, doveri e norme di sicurezza, anche ai lavoratori stranieri.

Infine, sindacati e associazioni datoriali sono stati invitati a promuovere iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in collaborazione con i centri per l’impiego e con il portale regionale “ET-Labora.it”.

Il prefetto Lupo ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori: «Solo unendo le forze – ha detto – possiamo garantire legalità, dignità e sicurezza nel settore agricolo».



Istituzioni | 2025-11-08 09:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/stefano-luciani-alla-procura-di-trapani-250.jpg

Stefano Luciani alla Procura di Trapani

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato all’unanimità il magistrato Stefano Luciani nuovo procuratore aggiunto presso la Procura di Trapani.Luciani, 53 anni, entra in magistratura nel 2002 e negli ultimi anni ha fatto...







Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...