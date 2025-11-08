La nave "Alghero" della Marina Militare al porto di Trapani. E' possibile visitarla

08/11/2025 08:14:00

Fino al 10 novembre la nave Alghero, cacciamine della Marina Militare in forza alla 5ª Divisione Navale con base alla Spezia, sarà nel porto di Trapani.

L’unità è impegnata nella missione “Fondali Sicuri”, un’attività dedicata al monitoraggio e alla tutela delle infrastrutture subacquee critiche di interesse nazionale. Durante la sosta, la nave sarà ormeggiata al Molo Dogana, in via Ammiraglio Staiti, e aprirà le sue porte ai cittadini.

Chi vorrà salire a bordo potrà farlo sabato 8 e domenica 9 novembre, negli orari 10:00–12:00 e 15:00–17:00. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro degli equipaggi della Marina Militare e scoprire le tecnologie impiegate per garantire la sicurezza dei nostri mari.



