Istituzioni
08/11/2025 08:14:00

La nave "Alghero" della Marina Militare al porto di Trapani. E' possibile visitarla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/1762586329-0-la-nave-alghero-della-marina-militare-al-porto-di-trapani-e-possibile-visitarla.jpg

Fino al 10 novembre la nave Alghero, cacciamine della Marina Militare in forza alla 5ª Divisione Navale con base alla Spezia, sarà nel porto di Trapani.

 

L’unità è impegnata nella missione “Fondali Sicuri”, un’attività dedicata al monitoraggio e alla tutela delle infrastrutture subacquee critiche di interesse nazionale. Durante la sosta, la nave sarà ormeggiata al Molo Dogana, in via Ammiraglio Staiti, e aprirà le sue porte ai cittadini.

 

Chi vorrà salire a bordo potrà farlo sabato 8 e domenica 9 novembre, negli orari 10:00–12:00 e 15:00–17:00. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro degli equipaggi della Marina Militare e scoprire le tecnologie impiegate per garantire la sicurezza dei nostri mari.









