Stefano Luciani alla Procura di Trapani

08/11/2025 09:11:00

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato all’unanimità il magistrato Stefano Luciani nuovo procuratore aggiunto presso la Procura di Trapani.

Luciani, 53 anni, entra in magistratura nel 2002 e negli ultimi anni ha fatto parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, dove si è occupato di alcune delle inchieste più complesse della capitale: dal caso Emanuela Orlandi all’indagine sul clan dei Casamonica, fino alla cosca Alvaro di Sinopoli, prima inchiesta a documentare la presenza stabile di una ‘ndrina calabrese a Roma.

Prima del trasferimento nella Capitale, Luciani ha prestato servizio per 14 anni alla Procura di Caltanissetta, dove ha coordinato numerose indagini di rilievo nazionale. Tra queste, le inchieste sulle cosche nissene, sul depistaggio delle indagini per la strage di via D’Amelio e sull’attentato di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Da Caltanissetta è partita anche una delle indagini più note condotte da Luciani: quella sul “sistema Montante”, che ha svelato la rete di potere e corruzione attorno all’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, e che ha avuto ramificazioni negli ambienti politici e istituzionali dell’isola.

Con la sua nomina a procuratore aggiunto di Trapani, Luciani porta nel distretto una lunga esperienza investigativa maturata nei fronti più sensibili della lotta alla criminalità organizzata, al malaffare e ai depistaggi.



