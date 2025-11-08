Allerta meteo gialla in Sicilia: domani pioggia e temporali

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani, domenica 9 novembre, che riguarda l’intera Sicilia.
Secondo quanto riportato nel bollettino, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone centro-occidentali dell’isola, dove i quantitativi cumulati potranno risultare moderati.
Fenomeni più isolati ma comunque possibili anche sul resto del territorio regionale, con precipitazioni localmente intense.
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare massima attenzione, in particolare nelle aree soggette a rischio idrogeologico, e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali.