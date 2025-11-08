Sezioni
Cronaca

» Meteo
08/11/2025 08:05:00

Meteo Sicilia: oggi e domani tempo instabile, temerature miti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/1762585707-0-meteo-sicilia-oggi-e-domani-tempo-instabile-temerature-miti.jpg

Sulla Sicilia la pressione tornerà leggermente a salire sabato, regalando una giornata nel complesso asciutta, anche se il cielo si presenterà spesso nuvoloso. Le temperature massime oscilleranno tra 14 e 23 gradi, mentre le minime resteranno stabili.

 

A Trapani, sabato 9 novembre, il tempo sarà variabile con piogge e schiarite. In mattinata è attesa pioggia diffusa, seguita da nuvolosità compatta nel pomeriggio e qualche apertura serale. Le temperature andranno da una minima di 17°C a una massima di 19°C. I venti soffieranno moderati da Sud-Ovest, fino a 25 km/h.

 

Domenica, invece, una nuova perturbazione attraverserà la regione portando instabilità diffusa. Anche a Trapani il cielo sarà variabile, con piovaschi alternati a pause asciutte e qualche momento soleggiato. Le temperature si manterranno miti, con punte fino a 21-23°C.

 

Un weekend, dunque, tipicamente autunnale: qualche pioggia, nuvole in movimento, ma clima ancora piuttosto dolce.



