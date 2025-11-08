"Questo non è amore": la Polizia di Stato incontra gli studenti della provincia di Trapani

08/11/2025 17:00:00

Al via in tutta la provincia di Trapani il progetto “Questo non è amore”, la campagna nazionale della Polizia di Stato dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

La Questura di Trapani ha scelto di chiamare l’iniziativa locale “Verso il 25 novembre”, per sottolineare il percorso di sensibilizzazione che accompagnerà gli studenti fino alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il ciclo di incontri è partito oggi da Castelvetrano, dove la dirigente del Commissariato di P.S., insieme a un operatore della Polizia Scientifica, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Ferrigno”. Al centro del confronto, i temi del riconoscimento e della prevenzione della violenza di genere, ma anche gli strumenti che la Polizia mette a disposizione delle vittime per chiedere aiuto e denunciare.

“L’obiettivo – spiegano dalla Questura – è promuovere una cultura del rispetto e della parità, aiutando i giovani a riconoscere i segnali della violenza e a non restare in silenzio”.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni in altri istituti della provincia e si concluderà il 25 novembre al Teatro Ariston di Trapani, con un evento finale che vedrà la partecipazione degli studenti e delle autorità locali.



