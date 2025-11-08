Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
08/11/2025 17:00:00

"Questo non è amore": la Polizia di Stato incontra gli studenti della provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/questo-non-e-amore-la-polizia-di-stato-incontra-gli-studenti-della-provincia-di-trapani-450.jpg

Al via in tutta la provincia di Trapani il progetto “Questo non è amore”, la campagna nazionale della Polizia di Stato dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

 

La Questura di Trapani ha scelto di chiamare l’iniziativa locale “Verso il 25 novembre”, per sottolineare il percorso di sensibilizzazione che accompagnerà gli studenti fino alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

 

Il ciclo di incontri è partito oggi da Castelvetrano, dove la dirigente del Commissariato di P.S., insieme a un operatore della Polizia Scientifica, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Ferrigno”. Al centro del confronto, i temi del riconoscimento e della prevenzione della violenza di genere, ma anche gli strumenti che la Polizia mette a disposizione delle vittime per chiedere aiuto e denunciare.

 

“L’obiettivo – spiegano dalla Questura – è promuovere una cultura del rispetto e della parità, aiutando i giovani a riconoscere i segnali della violenza e a non restare in silenzio”.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni in altri istituti della provincia e si concluderà il 25 novembre al Teatro Ariston di Trapani, con un evento finale che vedrà la partecipazione degli studenti e delle autorità locali.









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...